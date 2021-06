Manca davvero poco alla nascita di Luna Marie, la figlia di Belen Rodriguez e del suo compagno Antonino Spinalbese. L’argentina e futura mamma bis non è stata troppo presente in queste ultime settimane sui social, ma negli ultimi giorno è tornata con nuovi aggiornamenti e foto. Per esempio un paio di giorni fa ha regalato ai suoi tantissimi follower di Instagram la ‘prima foto’ della bimba che non vede l’ora di stringere tra le braccia. Sempre tra le Storie ha condiviso l’immagine dell’ecografia in 3D, che ha permesso però di far vedere tutti i lineamenti della futura nascitura.

In attesa di vedere Luna Marie appena nata, la secondogenita di Belen Rodriguez e prima figlia per Antonino si è già fatta conoscere così. Trattandosi di una storia Instagram, non è possibile quindi leggere pubblicamente cosa abbiano scritto gli ammiratori della sudamericana ma c’è da scommetterci che in direct è stata travolta dai messaggi e dall’affetto di tutti.

“Per esplodere. 36 settimane e Santi è nato alla settimana 37”, ha scritto Belen nelle sue Stories mostrando il pancione in palestra. In realtà è in formissima anche perché durante la sua seconda gravidanza ha svelato un suo piccolo segreto: si è tenuta in forma con il pilates, che non ha mai smesso di praticare. Per lei del resto lo sport è sempre stato molto importante.





Nel frattempo si rincorrono le indiscrezioni su cosa farà Belen Rodriguez dopo la nascita di Luna Marie. Appare certo che non starà ferma. per una breve pausa. Infatti, la showgirl aregntina è già pronta a tornare al timone del seguitissimo programma Tu Sì que vales, nella prossima edizione, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ma in ballo c’è anche una grossa novità: infatti, potrebbe presto arrivare un nuovo format che vedrà la conduzione proprio della bellissima Belen. Un format in onda su Italia Uno, dedicato alle donne, e soprattutto alle madri lavoratrici. Va detto che al momento si tratta di indiscrezioni e non ci sono conferme.

Belen Rodriguez potrebbe accogliere la sua prima bambina da un giorno all’altro, coronando così il proprio sogno di felicità. La showgirl, fidanzata all’ex parrucchiere ventiseienne dalla scorsa estate, ha spiegato come una gravidanza improvvisa abbia risvegliato nei due il desiderio di una famiglia. Quel primo bambino, però, è stato perso: un aborto spontaneo, in seguito al quale Spinalbese e la Rodriguez hanno deciso di provarci. Di mettere su una famiglia nonostante l’amore appena nato: e il mese successivo la showgirl è rimasta incinta di Luna Marie.