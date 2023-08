Belen Rodriguez senza pace, la showgirl è stata avvistata mentre entrava in ospedale. La segnalazione è arrivata nelle scorse ore e pare si confermata. Per Belen non sono giorni facili. La separazione da Stefano De Martino è stata un macigno, l’ennesimo, sulla sua vita privata funestata da scelte sbagliate e amori complicati. Sui motivi della separazione, la seconda, tra la showgirl e il conduttore resta ancora mistero fortissimo. Ma non è detto che presto qualcosa uscirà fuori.

Intanto lei sembra felice con Elio Lorenzoni. A lanciare la bomba era stata Deianira Marzano. L’influencer aveva pubblicato la segnalazione di una sua fan e aveva rivelato l’identità dell’allora misterioso ragazzo, poi presente al compleanno di Ignazio Moser (cognato di Belen) con il quale la conduttrice era stata vista in atteggiamenti intimi.





Belen Rodriguez in ospedale con Elio: lui ha la febbre da giorni

“Ti ho scritto che lei si trovava in montagna con questo (imprenditore bergamasco). Secondo te se ne andava in un resort di lusso, cioè il San Luis a Murano (ti avevo scritto anche dove si trovava), posto ultra romantico dove vanno solo le coppiette e ci andava da sola? Guarda caso è tornata da Ponza, due giorni a Milano”, aveva riportato l’influencer ed esperta di gossip.

Elio Lorenzoni che sarebbe la ragione per la quale Belen è in ospedale. Rivela la fonte a Deianira Marzano. “Lavoro in Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen Rodriguez perché Elio Lorenzoni ha la febbre da giorni”. L’utente su Instagram ha inviato anche la foto: “Ecco la prova”. Allo stesso tempo, però, ha chiesto a Deianira di non condividere lo scatto.

“Ho visto la foto di Belen”, ha assicurato subito l’esperta di gossip. Pare che quest’ultimo non stesse bene a causa della febbre, ma altro non è uscito fuori per il momento. Rampollo di una famiglia importante, Lorenzoni ha conseguito il titolo universitario in economia e gestione aziendale all’università Cattolica di Milano. La sua passione? I motori, ma anche il golf e l’E-bike. Infatti Elio ricopre la carica di presidente di Lorenzmotors e amministratore di Lorenzoni Srl, specializzata in moto.