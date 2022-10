Per gli utenti non ci sono dubbi: Belen Rodriguez ha lanciato un messaggio ad Antonino Spinalbese. Quest’ultimo è uno dei concorrenti del GF Vip 7, anche se nelle ultime ore ha manifestato insofferenza e sarebbe pronto al clamoroso passo di addio. Intanto, la showgirl sudamericana è tornata attiva sui social network e ha pubblicato qualcosa che sembra proprio essere riferito al concorrente del reality show. Nonostante sia felicissima con Stefano De Martino, il pensiero pare sia andato proprio a lui.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno una figlia in comune, Luna Marì, e quindi dovranno sempre avere necessariamente un legame per amore della piccola. A proposito dell’esperienza di lui nella casa, queste le sue allarmanti parole: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato Ginevra nel mio habitat. Stavo da Dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. . Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.

Belen Rodriguez, il messaggio per Antonino Spinalbese: cosa ha detto

Non siamo in presenza di dichiarazioni ufficiali, ma Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in qualche modo resteranno sempre legati tra di loro. L’argentina ha pubblicato alcune frasi, riportate sul libro Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore, scritte da Massimo Recalcati. E ha voluto puntare l’attenzione su alcune parole che indubbiamente sembrano richiamare l’attuale concorrente del GF Vip 7. Potrebbe trattarsi di un messaggio di pace totale inviato a distanza. Vediamo a cosa ci riferiamo.

Ecco le frasi di Belen Rodriguez, che sembrano coinvolgere Antonino Spinalbese: “La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo. Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio. Si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”.

Su Stefano De Martino Belen ha invece raccontato: “Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio. La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo”. E ora stanno continuando a vivere il loro sogno.