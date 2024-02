“Beccato mentre usciva dalla camera di Mahmood”. Sanremo 2024, il famoso cantante italiano pizzicato così in hotel: “C’è del tenero?”

Il Festival di Sanremo è terminato ieri dopo 5 serate piene di musica. Il giorno dopo la finale a tenere banco oltre alle canzoni è il gossip. Al centro dei pettegolezzi una nuova coppia che sarebbe nata proprio sul palco del Teatro Ariston. Chiacchiere che in queste ore vengono alimentate da una segnalazione.

È dall’inizio del festival che si parla di un possibile avvicinamento tra i due. Entrambi sono stati protagonisti della kermesse canora, anche se con ruoli diversi. Uno si è esibito in gara piazzandosi nelle prime dieci posizioni della classifica. L’altro invece è stato uno dei co-conduttori della manifestazione. Che tra i due sia nata veramente una storia d’amore al momento non è certo, ma di sicuro tanti i fan sognano e tifano per questo.

Tutti hanno capito ormai che stiamo parlando di Mahmood e Marco Mengoni. Tra i due artisti c’è veramente del tenero come si vocifera da giorni? A riaprire la questione è una segnalazione arrivata via poco fa all’esperta di gossip Deianira Marzano, che poi ha rilanciato il tutto tramite i propri canali social. La fonte è segreta, ma pare ben informata.

L’informatore segreto sarebbe un dipendente di un hotel di Sanremo. Questo il testo del messaggio: “Quella sera, io lavoro nell’albergo dove alcuni cantanti alloggiano, tanto siamo più di 100 come personale, io e il mio collega abbiamo visto Mengoni uscire dalla camera di Mahmood. Forse è andato a congratularsi con lui o c’è del tenero”.

Fin qui i fatti. Ovviamente un messaggio del genere non dimostra niente. Mengoni potrebbe essere andato a trovare il collega per altre questioni, come riportato. Ma tanto è bastato per scatenare una ridda di voci su una possibile relazione tra i due cantanti. C’è una base di realtà o si tratta solo di suggestioni?

I fan dei due artisti come l’hanno presa? Nessuna gelosia, a quanto sembra. Anzi, tutti sembrano fare il tifo per la possibile nuova coppia. Al momento dai due diretti interessati non è arrivato nessun commento a queste voci insistenti. Che tra i due ci sia stima professionale è un dato di fatto. Si parla di due big della canzone italiana. Ma da qui a dire che sia scoppiata la scintilla d’amore è ancora presto e forse un po’ azzardato.