Uomini e Donne non sta andando in onda in questi giorni. Come ogni anno, il programma di Maria De Filippi è in pausa per le feste di Natale. Sappiamo già però che lunedì 8 gennaio riprenderà la regolare programmazione e anche che quel giorno preciso sarà trasmessa in tv la puntata in cui Roberta Di Padua ha abbandonato il parterre. La dama storica di Cassino ha infatti lasciato da sola il trono over dopo aver saputo che Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta avrebbero iniziato una frequentazione.

E così mentre Ida Platano continua a conoscere i suoi pretendenti, Roberta Di Padua ha deciso di andar via dallo studio. Non si è più vista in studio nelle registrazioni successive e tra qualche giorno il pubblico di UeD assisterà alla sua uscita di scena. Tornerà, come già accaduto in passato quando aveva lasciato il dating show ma ‘accompagnata’? Questo ad oggi non è dato da sapere.

La coppia più chiacchierata di UeD insieme per Natale: le foto rubate

Per quanto riguarda Alessandro Vicinanza, invece, ke ultime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios hanno aggiornato fan sui baci che il cavaliere si è scambiato con Cristina Tenuta a cena, un avvicinamento che neppure la dama si aspettava avvenisse dopo così poco tempo. Ma non è finita qui.

In queste ore stanno facendo rumore le foto rubate di questa coppia, una delle più chiacchierate del momento. Tra le storie Instagram che Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo ecco infatti la segnalazione di una fan che, accanto a una foto fatta ai due da lontano all’esterno di un locale, scrive: “Ci sono Alessandro e Cristina a Salerno. Sono con una ragazza bionda che probabilmente è amica di uno dei due”.

“Camminano sotto braccio in giro e ora stanno facendo aperitivo”, fa sapere ancora chi ha incontrato Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta il giorno di Santo Stefano. Insomma, come documentano le foto e i messaggi di chi si è imbattuto per caso nei due protagonisti di UeD la conoscenza tra i due procede a gonfie vele. E ora che le registrazioni sono ferme per le feste, approfittando di ogni momento possibile per vedersi e per approfondire il loro rapporto. Durerà?