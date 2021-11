“Ci sposiamo a maggio”. Da UeD all’altare. E finalmente, dopo tanta attesa, è deciso. Ed è lei a dare la notizia

Mi sposo o non mi sposo? Sarà davvero lui quello giusto? Ma poi perché cambiare le cose? Stiamo così bene adesso. Ma sì, ma forse ha ragione la zia Pia: “Ma chi te lo fa fare?”. E già, di questi tempi, il Covid, la crisi, sono più i divorzi che i matrimoni. Gli italiani non fanno più figli e la famiglia tradizionale è bella che sepolta. Tra luoghi comuni e il nuovo – orrore?!? – che avanza qua non si sa più a chi dar retta. E pure il matrimonio diventa tabù.

Obiettivamente, lo sanno pure i sassi, decidere di trascorrere il resto della vita con un’altra persona è un po’ un salto nel buio. E pure se tutto sembra filare per il verso giusto spesso è più facile andare avanti finché la barca va, senza stravolgimenti. D’altronde chi lascia la via vecchia per la nuova… Dubbi e incertezze che invece loro due hanno messo da parte da un bel po’. La volontà di convolare a nozze c’è ed è stata più volte ribadita.

Dopo l’incontro a Uomini e Donne Beatrice Valli e Marco Fantini hanno capito di aver trovato per davvero l’anima gemella. La modella e influencer classe 1995, ex corteggiatrice nel noto dating show di Maria De Filippi, ha avuto presto, a 16 anni, un bambino. Dalla relazione con Nicolas Bovi è nato Alessandro. Ma è qualche tempo dopo che Beatrice ha trovato l’amore vero con l’ex tronista.





Beatrice Valli e Marco Fantini hanno avuto due bambine, Bianca e Azzurra e così la famiglia si è allargata. Ora però è arrivato il momento di fare il grande passo. E nonostante le tante limitazioni e le difficoltà portate dalla pandemia pare proprio che la bella influencer e il suo uomo abbiano scelto la data: “Ci sposeremo a maggio (2022, ndr)”.

Tutto sistemato anche per la location, Beatrice e Marco hanno scelto la meravigliosa isola di Capri. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha ancora scelto il vestito. D’altra parte sono scelte che, il più delle volte, si fanno una volta nella vita. “Ci sono tantissime soluzioni che ti stravolgono l’idea che avevi in mente all’inizio” ammette lei che non vede l’ora di sposarsi. La volontà è quella di fare sia un matrimonio civile che religioso: “Anche se – ammette Beatrice Valli – non riusciremo a fare tutto in una giornata per una questione di spazi e capienza”.