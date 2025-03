Grande Fratello, ancora strane voci sul destino di Helena Prestes. Non è un momento facile per la modella brasiliana. Prima le furiose discussioni e litigate con Javier Martinez. Il loro rapporto, anche a causa della vicinanza di Zeudi Di Palma al pallavolista, sta attraversando una fase delicata. Helena è arrivata a vietare al fidanzato di parlare con l’ex miss Italia.

Naturalmente l’atleta argentino si è rifiutato e la modella lo ha mandato a quel paese. Ma non è tutto. A quanto pare, nonostante il pubblico continui a tifare per lei, Helena Prestes rischia concretamente di andare a Casa. Tanto per cominciare, a differenza di Lorenzo, Jessica e Zeudi, non ha ancora staccato il pass per la finale. Inoltre è finita in nomination con Chiara e Stefania. E più di tutto ci voci insistenti su una sua imminente uscita dalla Casa.

Leggi anche: “Perché oggi fanno uscire Helena”. Grande Fratello, le indiscrezioni sulla scelta più clamorosa





“Helena sarà eliminata”, la voce coinvolge Beatrice Luzzi

Proprio mentre il Codacons presenta un esposto chiedendo che il GF venga fermato per irregolarità nel televoto, esplode la polemica. Nell’ultima puntata, subito dopo le nomination, “Beatrice Luzzi si è avvicinata a un’autrice” che le avrebbe rivelato che ad uscire dal gioco sarà Helena. Proprio nelle ultime ore la diretta interessata, opinionista del programma, ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda.

La voce ha iniziato a girare sui social e così Beatrice Luzzi ha voluto mettere un punto. L’opinionista del GF ha commentato il racconto della spettatrice su X e, a un utente che l’ha condiviso, ha risposto: “Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza”.

#grandefratello #heleners

Sputo verità 😎

Ho ricevuto questo messaggio da persona serie e fidata.

Quello che ho letto mi da solo conferme…

Programma pilotato , gestito da autori incompetenti 🤮@Parpiglia che dici? La ghergo alla sua veneranda età come fa a sapere chi esce? pic.twitter.com/KFUAnME3zU — carol (@loveculturale) March 11, 2025

Tuttavia questa spiegazione non ha convinto tutti e le polemiche su presunti brogli sul televoto continuano: “Dopo aver ricevuto oltre 500 segnalazioni di presunte irregolarità – fa sapere il Codacons – Si sospetta che “non venga tenuto adeguatamente conto delle votazioni espresse dai telespettatori” e che le eliminazioni vengano decise “sottobanco” dagli autori”.

“Finale già scritto, ecco il vincitore”. Grande Fratello, perché si parla di quel nome