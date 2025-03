Dopo l’annuncio della nomina di Zeudi Di Palma come terza finalista del Grande Fratello, potrebbe esserci una novità sorprendente in vista della puntata di stasera, giovedì 13 marzo. Inaspettatamente, potrebbe esserci un’eliminazione che nessuno si sarebbe mai immaginato. Al televoto ci sono Chiara, Helena e Stefania. Chi lascerà la Casa durante il prossimo appuntamento? Secondo le ultime percentuali dell’indagine popolare, Helena Prestes risulta la più votata con un 48,61% di preferenze.

Al secondo posto troviamo Stefania Orlando con il 26,23% dei voti, mentre Chiara Cainelli si posiziona ultima con il 25,17%. La nomination di Zeudi a terza finalista è stata senza dubbio una sorpresa per molti, ma non per il suo gruppo di sostenitori che grazie anche alla sua vicinanza con Helena le hanno permesso di essere arrivata così in alto. Le due avevano un’amicizia molto particolare, ma dopo il triangolo con Javier il rapporto si è sgretolato e le Zelena hanno iniziato a parteggiare solo per l’ex Miss Italia che è riuscita in pochi mesi ad avere un nutrito gruppo di fan.

Grande Fratello, la previsione sulla vincitrice: ecco chi sarà

Fan disposti a tutto pur di vederla sul gradino più alto del podio, anche utilizzando escamotage assurdi. Il fandom Zelena, infatti, è stato accusato da più fronti di giocare sporco e di recente è andata virale una foto che mostrava una chat in cui una fan di Zeudi chiedeva a un ragazzo di votare la concorrente in cambio di una foto in reggiseno.

A commentare la situazione ci ha pensato il giornalista Davide Maggio nel suo blog, dove si legge: “Qui c’è la falla di una fanbase letteralmente fuori controllo, tra gruppi Telegram organizzati e – udite, udite – invio di foto hot in cambio di voti. Sui social sono spuntate chat in cui alcune Zelena inviterebbero gli utenti, anche quelli che non seguono il Grande Fratello, a televotare per Zeudi così da ottenere scatti e selfie piccanti. Robe da matti!”, scrive Maggio.

E il giornalista fa una previsione condivisibile, perché ormai è chiaro quanto il fandom di Zeudi sia forte: la vincitrice del Grande Fratello sarà Zeudi Di Palma. “Il finale è scritto, purtroppo”, ha scritto il giornalista sul suo account X. Nell’ultimo televoto per la nomina della terza finalista, ’ex miss ha sbaragliato con il 49.2% di preferenze davanti a Shaila Gatta, più che doppiata, arrivata 22.83% di preferenze. Helena ha perso potere dopo il fidanzamento con Javier (che ha creato la rottura con Zeudi) e il suo rientro in casa dopo il televoto flash deciso dalla produzione dopo la lite con Jessica.