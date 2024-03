Cesara Buonamici è stata l’unica opinionista di questa edizione appena conclusa del Grande Fratello. Seduta sulla poltrona di opinionista, la giornalista, storico volto del TG5, ha dispensato consigli ai concorrenti senza risparmiare critiche e frecciatine soprattutto a Beatrice Luzzi, favorita alla vittoria ma che è stata superata in finale da Perla Vatiero.

Nel corso della finale del Grande Fratello, vinta da Perla, Cesara Buonamici si è lasciata andare a un momento molto toccante, quando ha ricordato il padre morto quando aveva solo 20 anni. Lo ha fatto cogliendo l’occasione dell’incontro tra Simona Tagli e la madre. Alfonso Signorini ha così voluto sottolineare l’importanza di dimostrare l’affetto ai propri genitori e Cesara Buonamici parlato della sua esperienza personale.

Leggi anche: “Quanto ha guadagnato Perla”. Grande Fratello, svelata la cifra choc della vincitrice tra montepremi e cachet





Grande Fratello, pubblico contro Cesara Buonamici

“Ho perso mio padre che aveva solo 54 anni, così in una notte, morto di cuore. Ero molto giovane io, avevo 20 anni. Ancora oggi penso a tutte le volte in cui non gli ho detto ‘Ti Voglio bene’. Adesso con una mamma così anziana me la coccolo e glielo dico continuamente”, ha detto Cesara Buonamici. La giornalista e opinionista del Grande Fratello si è poi resa protagonista di un siparietto che è stato molto criticato dal pubblico.

Mentre Signorini parlava con Beatrice, Cesara lo ha interrotto per commentare: “Hai preso questa posizione d’amore nei suoi confronti e io non l’ho mai sopportato“, ha detto scatenando la reazione di Anita che si è alzata dalla sedia e ha applaudito. A questo punto il conduttore, in modo ironico, ha detto all’ex gieffina: “Guarda Anita, un’altra iena. Brava Cesara, siete veramente delle brutte persone“. Il filmato si conclude con una divertita Beatrice che dice: “Adesso arrivo“.

Cesara: -“Tu hai preso questa posizione d'amore nei suoi confronti che io non ho mai sopportato”



LA PEGGIOR OPINIONISTA DI SEMPRE E ANITA SI DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA UNA SFIGATA#grandefratello #gf pic.twitter.com/kcP2MIsXWt — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 25, 2024

Pubblico furioso per le parole dell’opinionista: “L’opinionista è di una cattiveria unica, la verità è che Beatrice ha non una ma mille marce in più, basti pensare che il grande pubblico l’ha conosciuta attraverso il GF, non per amicizie politiche o altro. Non se ne può più di certe falsità, 2 mondi diversi, io sto con Bea“, “Una stupida come sempre e anche molto invidiosa . Anita non merita neanche che si parli di lei è inutile come persona”, “Ho dato i miei voti e ora abbandono. Saprò domani chi ha vinto #Cesara ha la capacità di ingastrirmi, sta specie di opinionista schierata, faziosa e… incommentabile. Poi con l’intervento del bidello ho avuto il colpo di grazia. A mai più. Forza #Beatrice”.