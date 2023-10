La nuova puntata del Grande Fratello è vicinissima, infatti nella serata del 12 ottobre ci sarà Alfonso Signorini che dovrà rivolgersi soprattutto verso Beatrice Luzzi. E il motivo è decisamente importantissimi, infatti è emersa un’indiscrezione parecchio interessante sul conto dell’attrice. Il resto dei concorrenti resterà di stucco e ci saranno sicuramente dei malumori, mentre lei potrà godersi dei momenti difficili da dimenticare.

Ormai non sembrano esserci dubbi, come ha anche riferito il sito Blogtivvu. Nella casa del Grande Fratello sarà Beatrice Luzzi a ricevere una comunicazione pazzesca. Ed è un’autentica sorpresa per tutti, dato che invece gli altri gieffini non la considerano in maniera positiva. Con diversi coinquilini ha avuto problemi, in primis con Massimiliano Varrese, ma a quanto pare il pubblico non sembra pensarla allo stesso modo.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi riceverà una bella notizia

Se al Grande Fratello Beatrice Luzzi è pronta a brindare, non sarà lo stesso per molti altri gieffini. In particolare, secondo le ultime voci, non se la passerebbero bene Paolo Masella, Arnold Cardaropoli, Angelica Baraldi, Ciro Petrone e Rosy Chin. Male anche Alex Schwazer, Letizia Petris, Fiordalisi e Samira Lui. Invece altri hanno conquistato dei risultati significativi, ma non a tal punto da impensierire l’inarrestabile attrice.

Sono stati effettuati dei sondaggi online e Beatrice è risultata essere la preferita del pubblico in quello di Reality House con il 32% dei voti. Al secondo posto Vittorio Menozzi col 13% e al terzo Heidi Baci con l’11%. Mentre sul Grande Fratello Forum la Luzzi balza addirittura al 41% e in seconda e terza posizione compaiono sempre Heidi e Vittorio. Soddisfacente anche il dato di Grecia Colmenares, che in entrambi i sondaggi è al quarto posto.

Ovviamente per tutti i dettagli e per capire se questi dati saranno confermati, occorrerà aspettare la diretta del GF su Canale 5. E certamente non mancheranno neanche momenti di tensione e altri commoventi con qualche sorpresa organizzata.