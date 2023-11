“Beatrice non potrà crederci”. Grande Fratello, è successo davvero: la notizia appena uscita

È passata una settimana esatta dall’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda. E ora, lunedì 27 novembre 2023, è il momento di tornare in studio per Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, oltre agli eliminati. Nel corso della nuova diretta, come al solito, il pubblico assisterà a un’emozione dietro l’altra e a diversi colpi di scena, oltre che incontri-scontri. È chiaro che si parlerà di Mirko Brunetti e di Perla Vatiero, che ormai sembrerebbero essere sempre più vicini.

Per questo motivo ci si chiede se e quando Greta Rossetti tornerà a intervenire per dire la sua. O addirittura nella Casa, magari come nuova concorrente, chissà. Il conduttore interrogherà sicuramente gli ultimi arrivati, ossia Sara Ricci e Marco Maddaloni, così come Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che si sono nuovamente riavvicinati al GF. E poi, attenzione, l’eliminato.

Grande Fratello, la notizia su Beatrice Luzzi: stenterà a crederci

Il pubblico di Canale 5 assisterà infatti all’esito del televoto lanciato la settimana scorsa e saprà così chi dovrà uscire per sempre dal reality show. In nomination ci sono ben tre protagonisti di questa edizione: Rosy Chin, Vittorio Menozzi e Angelica Baraldi. E stando al sondaggio di Novella 2000 gli utenti hanno votato il proprio preferito.

A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione, è stataAngelica Baraldi, con il 10% dei voti. A seguire Rosy Chin con il 30% e Vittorio Menozzi che è risultato il più votato e amato con ben il 60% dei voti. E il preferito della Casa? Anche in questo caso Novella 2000 ha lanciato un sondaggio, che in parte rispecchia quello sull’eliminato. Almeno sulle preferenze di Vittorio.

Stando ai risultati, infatti, Sara Ricci e Marina Fiordaliso ottengono l’1% dei voti. Il 2% a parimerito Marco Maddaloni, Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris, Paolo Masella e Mirko Brunetti. Angelica Baraldi, Alex Schwazer e Rosy Chin il 3% delle preferenze mentre 4% per Massimiliano Varrese. Perla Vatiero a metà classifica con il 6% dei voti mentre le veterane Anita Olivieri e Grecia Colmenares il 7%. A chiudere Vittorio Menozzi, con il 13 % e la regina indiscussa, Beatrice Luzzi, con il 42% dei voti. Non ci crederà Beatrice che, ancora una volta e ancora con percentuali bulgare, è la concorrente preferita del Grande Fratello.