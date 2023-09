E Beatrice Luzzi continua a essere la concorrente più chiacchierata del Grande Fratello. Dentro la Casa, come abbiamo visto anche nell’ultima diretta dove si è subito parlato dei suoi scontri con gli altri, ma anche fuori. L’ultima uscita, infatti, ha fatto infuriare e non poco il pubblico, che ora chiede provvedimenti. Ma andiamo con ordine. Come detto, sappiamo già che all’interno del reality ha avuto e sta avendo ancora oggi delle forti discussioni. Le ultime con Massimiliano Varrese, che non ha preso bene il fatto di essere stato definito “un bluff“.

“Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Lei è una squallida, sporca, falsa, ipocrita… cinquant’anni e sei ridotta così? Sei messa male. Non c’è da fare esempi. Lei gioca sporco, lei cerca sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti – ha detto l’attore – Ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice”.

Beatrice Luzzi, l’uscita infelice al GF: il pubblico vuole provvedimenti

“Va dai nuovi a screditarmi. Imbarazzante, da una donna di cinquant’anni non me l’aspetto proprio. Devi farne di lavoro ancora. Ma a quel punto proprio non c’è”, ha concluso Massimiliano Varrese, fiume in piena contro Beatrice Luzzi. Che come anticipavamo ora è finita (anche) nel mirino del pubblico.

Tutta colpa di un’uscita infelice scappata all’attrice durante una conversazione con Fiordaliso. “Grazie, perché lì con i doccini si bagna sempre tutto. Io sono handi…“, ha detto Beatrice Luzzi alla cantante che l’aveva appena aiutata. Quella parola è subito risuonata in rete e il video ‘incriminato’ ha fatto il giro dei social.

vi spammo questo video, magari qualcuno se lo cagherá. vediamo se alzate un polverone pure per lei 🙂 #grandefratello #gf pic.twitter.com/beRHjr2xKJ — sofia 🕷️ (@sofficinafindus) September 22, 2023

Con il risultato che ora molti utenti si sono scagliati contro la già criticatissima dagli altri inquilini Beatrice Luzzi. “Vediamo se alzate un polverone pure per lei”, chiede una fan del GF. E sotto più di qualcuno fa notare come anche Letizia Petris abbia usato quella parola. Quindi andrebbero presi provvedimenti per entrambe, chiedono.