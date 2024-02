“Io conosco il suo terribile segreto”. Grande Fratello, Beatrice choc su Varrese: impaurita, lo dice a Vittorio (VIDEO)

Beatrice contro Varrese: “Conosco il suo terribile segreto”. Grande Fratello, è ancora guerra aperta tra la Luzzi e l’attore di Luca era gay. Abbiamo scoperto che l’ascia di guerra era ancora in bella vista lunedì, ovvero quando, durante la puntata, Massimiliano si è andato a scornare proprio con l’amica/nemica. C’è da dire poi che anche la produzione e gli autori ci hanno messo del loro, considerando che Luzzi e Varrese sono stati scelti come capitani per una sfida di creatività.

I due hanno girato un corto, l’attrice aveva a disposizione: Fiordaliso, Greta, Marco, Stefano, Marco, Sergio, Vittorio e Rosy, mentre Varrese il resto della casa. Le regole della sfida dicono: “Come da direttive, i concorrenti sono chiamati a vestire i panni non solo di attori, ma anche di registi, scenografi, sceneggiatori, cameraman. Insomma, la fantasia la fa da padrona e, oggi, il primo gruppo a cimentarsi nelle riprese è quello capitanato dall’attrice nostrana: Beatrice, nei panni di regista e sceneggiatrice”.





Beatrice contro Varrese: “Conosco il suo terribile segreto”

“Il corto è interamente girato in Piscina. Sotto la guida attenta dell’attrice, gli attori, da Fiordaliso a Greta, da Marco a Stefano, passando per Vittorio, Rosy e Sergio, interpretano qualcosa di molto intenso: intrighi, gelosie, fughe e tanto altro in un ospedale psichiatrico. Il resto della Casa, però, non resta con le mani in mano. Massimiliano, intanto, si è cimentato nei panni di scenografo e sceneggiatore, ideando tutte le scene e il copione per il corto che verrà girato nella giornata di domani”.

E proprio riguardante questo film breve, la donna ha affermato: “Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo. Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta“. Poi, parlando con Vittorio, Beatrice ha raccontato questo aneddoto riguardo una cosa brutta che ha capito di Varrese: “A me Max fa veramente paura”.

“Max è pesante in tutto quello che fa. È pesante con le ragazze, è pesante con gli amici. Le ha fatte uscì tutte (Monia e Heidi)”

Dice ancora: “Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito. E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l’ho visto. Lui può essere in buona, fino a quando il minuto dopo sbrocca. Lui è una persona con la quale devi stare sempre sull’attenti. È pesante in tutto quello che fa. Guarda che è pesante anche con le ragazze, le ha fatte uscire tutte“.

