Sono destinate a creare polemiche le ultime dichiarazioni al Grande Fratello di Beatrice. Ad essere stata nominata un’ex concorrente, che è fuori dai giochi da ormai molto tempo. Eppure il suo nome è tornato di attualità nelle scorse ore mentre l’attrice stava conversando in compagnia dei suoi amici Sergio e Stefano, che hanno riso davanti alle sue parole.

Non sappiamo però come l’abbia presa l’ex concorrente del Grande Fratello, infatti Beatrice soffermandosi su di lei non è stata proprio estremamente gentile. Il sito Novella 2000, che ha riportato le affermazioni della Luzzi, ha voluto anche fare un passo indietro ricordando che il rapporto tra le due donne non era sempre stato idilliaco.

Leggi anche: “Sì, lo hanno fatto loro…”. Grande Fratello, il caso degli autori spifferato da Beatrice a Sergio





Grande Fratello, cosa ha detto Beatrice su Giselda Torresan

Parlando del passato del Grande Fratello, Beatrice disse a proposito di Giselda Torresan quando ancora era nella casa: “Ti giuro, non la reggo più. Proprio a pelle. Parla sempre di montagne. Mi ha detto delle cose assurde. L’ultima volta mi ha nominata dicendo che non si fidava di me. Poi ha preso tutto quello che poteva e non ha dato nulla. Adesso per favore che torni alle sue montagne“.

Stefano ha chiesto un commento sul nome di Giselda ed ecco che Beatrice è partita a raffica dicendo: “La montanara. Lei aveva svoltato. Era tutto incredibilmente nuovo ed entusiasmante. La acchittavano, le davano i vestiti e la truccavano. Alla fine era una pornostar. Non ha mai ballato, cucinato o fatto altro”. I fan della Luzzi hanno condiviso il suo pensiero, ma non tutti saranno stati d’accordo.

honey: "giselda che nome"

bea: "la montanara, non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato ma alla fine la acchittavano che sembrava una pornostar"



crepo! ⚰️#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/dzYWot6OXv — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) January 18, 2024

Non è da escludere che Giselda possa essersi risentita e che intervenga prossimamente per un confronto con Beatrice. Lo scopriremo solamente a partire dalla prossima puntata in diretta.