Uomini e Donne, la settimana si apre con una bella serie di colpi di scena nello studio di Maria De Filippi. Intanto Ida Platano che ha cercato di fermare Mario, che ha lasciato il programma dopo il bacio di lei con Pierpaolo. La tronista, però, non è riuscita nell’intento, anche se le anticipazioni delle registrazioni successive rivelano come il corteggiatore sia tornato da lei.

“Io sono come lui, reagisco di pancia. A me sembra una reazione vera”, ha commentato Gianni Sperti, convinto che ora per qualsiasi gesto Mario venga giudicato una persona non autentica. Al centro dello studio anche Tiziana e Angelo, che si sono scambiati dei baci di recente, e Sabrina e Francesco. Lei ha chiesto del tempo per capire se prova qualcosa per lui e il cavaliere di tutta risposta ha deciso di chiudere la conoscenza scatenando le reazioni di pubblico e opinionisti.

UeD, Brando corre dietro le quinte da lei e non torna più

Ma ovviamente spazio anche a Brando e questa scelta che sembra non arrivare più. Sul trono da settembre scorso, è ancora indeciso se uscire dal programma con Beatriz o con Raffaella e nella nuova puntata ha ammesso di essere infastidito dall’atteggiamento della prima che, nella scorsa puntata, aveva ammesso di non voler “un soprammobile accanto” aggiungendo di volere un ragazzo con un carattere forte come il suo.

Ha riflettuto dopo quelle parole dure e chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con lei. “Volevo dire a Bea, alla tuttologa, che se fossi in te mi farei un bell’esame di coscienza perché per la mia età non ho vissuto tante storie serie e quindi sicuramente non sono esperto e ho le fette di prosciutto sugli occhi però questo tuo modo di fare, questa cattiveria che hai nei miei confronti, mi stanno aiutando a far scendere le fette di prosciutto dagli occhi”, è sbottato all’improvviso Brando.

“Accetto il consiglio, grazie ma ci sono tanti tuoi atteggiamenti che mi stanno sul caz**, la risposta di Beatriz. Ma il botta e risposta è stato poi interrotto da Maria De Filippi: “Mi stanno dicendo che Raffaella è uscita perché stava piangendo a causa di quello che le hai detto durante il ballo“. “Le ho detto che mi piacerebbe che mi arrivasse un segnale lampante perché ho voglia di uscire da qui con qualcuno. Detto questo vado da lei”, ha replicato Brando lasciando lo studio senza più rientrare. Sarà Raffaella alla fine la scelta?