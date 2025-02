Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello, quella di lunedì 17 febbraio, e soprattutto dopo l’eliminazione di Alfonso D’Apice il clima nella casa è più teso che mai e gli schieramenti ancora più netti. Per chi si fosse perso la puntata, l’ex protagonista di Temptation Island è stato costretto a lasciare per sempre il reality perché il meno votato dal pubblico al televoto. Tutti increduli in casa, al punto che alcuni hanno trascorso ore davanti la porta rossa in attesa di rivederlo rientrare.

Hanno pensato alla nomina di un altro finalista o che comunque Alfonso aveva il cosiddetto biglietto di ritorno e invece era un’eliminazione vera e propria. Dopo Chiara, che con lui aveva un’amicizia speciale, il più sconvolto di tutti è stato Lorenzo Spolverato. “Non può essere, non è possibile, non esiste”, ha ripetuto parlando con Maria Teresa Ruta e altri amici appena finita la puntata.

GF, discussione forte e Amanda in lacrime

Lorenzo era convinto uscisse lui (e per questo alimentato i sospetti del pubblico di essere protetto e informato dagli autori, ndr) e alla luce dell’eliminazione di Alfonso si è chiesto perché non è andata così visto che l’attore “è uscito e rientrato” e “non ha mai chiesto scusa”. Era così alterato che più tardi ha anche avuto una discussione pesante con Amanda Lecciso.

Fino a pochi giorni fa i due erano super amici ma nelle ultime settimane il loro rapporto è precipitato. Seppur i due all’inizio del programma fossero molto legati, con la creazione delle due fazioni all’interno della casa quest’ultimo ne ha fortemente risentito. E durante l’ultima conversazione di gruppo, Amanda si è risentita e non poco quando si è sentita chiamare “ragazzina stupida”.

🔴 Tensioni notturne nel post-puntata al #GrandeFratello

J: "L'altro giorno hai detto 'ragazzina stupida' ad Amanda"

L: "Lo è"

A: "Sono una donna, non una ragazzina. E sicuramente non sono stupida. Non ti voglio neanche ascoltare." pic.twitter.com/6kz5UJmgHK — GF NEWS (@GF_news_) February 18, 2025

Non ha più retto la pressione ed è sbottata: “Sono una donna, non una ragazzina. E sicuramente non sono stupida. Non ti voglio neanche ascoltare”, ha detto a Lorenzo prima di lasciare tutti gli altri nella sala e rifugiarsi in giardino dove si è abbandonata al pianto. Poco dopo Lorenzo l’ha raggiunta ma non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Sembra proprio finita questa amicizia ma chissà.