Momenti di dolore al GF Vip, dopo la morte del nonno di Alessandro Basciano, nella serata di ieri, gli autori hanno comunicato a Barù la morte di sua nonna. Da quello che è stato reso noto, il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi con Soleil Sorge e solo con lei. Soleil per Barù è senza dubbio una delle persone alle quali è più legato nella casa. Tutto è avvenuto durante una chiacchierata in bagno.

Qui Barù ha spiegato come mai era così triste: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. […] Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. – ha concluso Barù parlando del lutto – Sì l’ho saputo, ma tranquilla per me, grazie davvero comunque“.

Dopo un po’ anche Davide Silvestri si è accorto dell’umore del suo amico e così Barù ha confidato anche a lui quello che ha saputo. Nonostante il lutto Barù ha comunque deciso di restare in casa e di partecipare alla serata musicale organizzata dal GF Rock Star party (dove ha interpretato Robert Palnt dei Led Zeppelin).





“In fondo c’è modo migliore per rendere omaggio a una delle donne più importanti della vita se non quella di non andare al funerale (o interpretare un musical all’interno di un reality show)? Ma in fondo ognuno fa quello che vuole”, scrive qualcuno commentando ironicamente la scelta dell’uomo di non uscire. Più tardi Barù, racconterà: “Ho avuto dei familiari splendidi e super inclusivi”.

E ancora Barù: “Ad esempio nessuno mi ha mai detto di non andare con gli uomini, non hanno pregiudizi o schemi mentali retrogradi. Sono cresciuto in una famiglia molto aperta in questo senso. Se avessi voluto fidanzarmi con un maschio per loro sarebbe stata normalità. Lo descriverei come un ambiente gay friendly, il mio padrino è gay. Da mia nonna a tutti gli altri, sono persone di larghissime vedute e con una visione del mondo davvero giusta”.