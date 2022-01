“Basta, abbiamo deciso”. GF Vip, guai nella casa: tutte contro Barù. “Quello che ci fa è inaccettabile”

Grande Fratello Vip 6, scoppia la protesta dopo le parole del gieffino. Riflettori accesi ancora sui vipponi del reality show di Alfonso Signorini e in particolare sul ‘caso’ che più di tutti sta facendo discutere nelle ultime ore. Affascinante si, ma la bellezza non basta. Tra le inquiline della casa la goccia ha fatto traboccare il vaso.

Di recente quello che è successo tra Jessica Selassié e Barù non è certo passato inosservato. “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, parole di Jessica a cui Barù ha risposto in modo non del tutto carino: “Io sono volgare? Ma tu ti sei vista allo specchio?”.

A non gradire i toni del gieffino, non solo Jessica ma anche Nathaly: “Abbiamo preso la decisione di non parlare più con Barù, di ignorarlo fino alla nomination“, ha dichiarato senza filtri Jessica mentre parlava con Sophie.





Pensiero a cui si sono unite anche Miriana e Nathaly che ha voluto sottolineare ulteriormente il motivo della decisione presa insieme alla compagna di avventura nella casa del reality: “Usa parole maleducate nei confronti di tutti noi”. Immediata la risposta di Sophie: “Ma no ragazze, ma che dite”.

“L’ha fatto anche pesantemente, a Delia ha detto che è di plastica e che non accetta consigli da lei. Ci ha stufato”, ha aggiunto. E probabilmente da ora in poi le orecchie saranno ben sintonizzate sulle espressioni che il gieffino userà davanti alle telecamere. Un confronto durante la prossima diretta tv? Vedremo.