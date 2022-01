Grande Fratello Vip 6, i gieffini a ruota libera. Continua la convivenza ‘forzata’ tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia e tra litigi e chiarimenti il pubblico ha sempre modo di scoprire qualcosa di più su di loro. Caratteri certamente diversi che spesso entrano inevitabilmente in conflitto, e Barù che al momento mantiene il primato indiscutibile dell’autenticità. Ecco cosa è accaduto di recente in casa.

Senza trucco e senza inganno, per il momento, quando si pensa a Barù ritorna in mente questo detto. E il gieffino stesso mette tutti nelle condizioni di pensare che in lui l’essere autentico ed esprimere realmente ciò che pensa siano davvero gli ingredienti indispensabili per continuare la sua avventura e competere fino al verdetto finale che decreterà il vincitore della sesta edizione del reality show di Canale 5.

Di recente nella casa, Barù si è trovato nelle condizioni di esprimersi su alcuni inquilini, nello specifico su Manila Nazzaro in merito a quanto accaduto tra Delia Duran e Soleil Sorge. Parole forti? Forse si e forse no, resta il fatto che il gieffino non sembra aver adottato molti filtri. Queste le parole dette a Manila: “Ha strumentalizzato te per toglierti da Soleil…Delia si è subito attaccata a te e a Katia”.





La risposta di Manila: “Delia non mi ha mai parlato di Soleil, mi ha parlato solo di Alex e io l’ho accolta come avrei accolto chiunque”. “Se lei passa la giornata con te e Katia, è normale che Soleil non venga da voi per fare gruppo con Delia”, ribatte Sophie Codegoni, presente al confronto.

Opinioni che Barù ha voluto esprimere anche alla diretta interessata, Delia Duran: “Hai legato con Manila che prima dell’entrata era Team Sole, ora è team Delia. Anzi no, è lì in mezzo”. E Delia: “Lei è con tutti”. Poi il ko di Barù: “Manila è la persona più falsa in questa casa”. Ma Delia non si è mostrata essere d’accordo: “Manila è la persona più umana in questa casa”.

“Manila ti tradirà, tornerà team Sole con una carica pazzesca e ti farà una grande campagna contro”, la dura previsione di Barù. Ma anche questa volta Delia non ha dubbi: “Manila ha sempre parlato bene di Sole”. A questo punto la ‘stangata’ finale di Barù: “No, ma ha parlato male di te non di Soleil”.