Sembrava quasi fatta tra Jessica Selassié e Barù, all’interno della casa del GF Vip. E infatti, come ci siamo cascati (quasi) tutti noi, ci si è fiondata a capofitto anche la giovane princess. La sorella di Lulù allora si è lanciata con Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. È successo nel corso della notte tra il 26 e il 27 febbraio, durante la festa a tema Carnevale. Durante il party, Jessica è arrivata a dire a Barù di provare il forte desiderio di baciarlo. Erano giorni che i due si scambiano affettuosi abbracci, tanti discorsi e risate.

E la ragazza ha fatto capire all’enologo che era il momento di decidere. Ma non è andata come si il pubblico (e la ragazza) speravano. Il nipote di Della Gherardesca le ha rifilato un clamoroso due di picche. Il giovane ha spiegato che per lui “Jess” è solo un’amica e che non ci sarà qualcosa in più, né dentro, né fuori il GF Vip. Eppure la ragazza era stata dolcissima: “Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici, la voglia di baciarti ce l ho”. A quel punto il Gaetani ha risposto con freddezza: “E io ho tante voglie”. Una frase che ha disintegrato tutte le speranze della giovane princess.

A quel punto, forse sentendosi in colpa, il nipote di Costantino Della Gherardesca è andato in udienza da Soleil Sorge, grossa esperta di queste dinamiche. Barù ha raccontato: “Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme”.





E ancora Barù: “Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito”.

“Che scatole – commenta Barù seccato – devo anche parlare del perché non voglio questa roba da. Sono onesto, lei è bellissima e ha un bel carattere, non ha nessun problema. Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro lo capisci? Io capisco quello che dici Lulù, ma no, nemmeno fuori. Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa fidati“.