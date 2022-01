Barù è tra gli ultimi entrati al GF Vip 6 di Alfonso Signorini ma si è presto distinto. Il pubblico lo ama sin dal suo ingresso nella Casa perché schietto e genuino. Anche troppo forse. Ultimamente per esempio il nipote di Costantino della Gherardesca è finito al centro della polemica per non aver fatto mistero sull’uso di marijuana.

Sophie Codegoni aveva parlato di un “fatto grave accaduto a Capodanno” e sui social qualcuno detto di aver notato “Barù fumare una canna in giardino”. Poi la rivelazione su una sua coinquilina al momento delle nomination, quindi durante l’ultima diretta del GF Vip 6, quindi quella di lunedì 3 gennaio 2022.

Barù, vipponi e pubblico sconvolti per come dorme

“Nomino Nathaly Caldonazzo, nasconde la pizza nel suo intimo. L’altra sera quando Davide ha fatto la pizza, lei non l’ha mangiata, però poi l’ha portata in camera sua e l’ha nascosta lì tra mutande e calzini”, ha detto Barù che, incalzato dal conduttore, ha aggiunto che “lei non mangia carboidrati prima delle 10 del mattino. Gliel’ho chiesto, ma anche lei ha ammesso che andava a nascondere la pizza nei calzini”.





L’ultimissima di Bari, ma stavolta suo malgrado, è accaduta nella notte. Come riporta il sito Funweek, il vippone dormiva tranquillamente sul divano quando i suoi coinquilini hanno notato che l’enologo aveva gli occhi quasi completamente aperti. Un modo di dormire che ha fatto impressionare tanti di loro e anche il pubblico a casa, tant’è che qualcuno si è chiesto se il concorrente non si stesse sentendo male.

ma povero lo stanno sperculando perché dorme con gli occhi aperti☠️ #gfvip January 4, 2022

Barù inquietante dorme con gli occhi aperti come i gatti. Non è che sta male?! #gfvip January 4, 2022

Ma c’è anche stato chi non ha perso l’occasione di prenderlo in giro, lasciando post su post o avvicinandosi a lui per osservare meglio questa abitudine che poi, stando alle statistiche, non è proprio inusuale. Dall’8 al 15 per cento delle persone dorme infatti con gli occhi non del tutto chiusi. Si tratta di una condizione che prende il nome di lagoftalmo, è una anomalia nel sistema di innervazione delle palpebre, impossibilitate a chiudersi completamente.