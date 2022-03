Attimi di tensione al GF Vip tra Lulù Selassié e Barù. In queste ultime settimane, gli scontri sono praticamente all’ordine del giorno. Dopo tanti giorni chiusi in un luogo come quello, è normale oltretutto, ma talvolta le discussioni si trasformano in qualcosa di più. E come avrete notato tutti, sono sopratutto le ragazze nella casa ad alzare sempre di più il livello di tensione: sono donne dal carattere forte, senza dubbio e senza di loro il reality non avrebbe di certo il successo che ha avuto. Ma cosa è successo nelle ultime ore?

Abbiamo già parlato della vicenda dell’asciugatrice, ma molto interessante è lo scambio di battute che c’è stato tra Jessica Selassie e lo stesso Barù. E quella che sembrava una serata tranquilla, ad un certo punto si è trasformata (per qualche istante) in un inferno. In particolare Barù si è arrabbiato con la princess dopo che lei gli aveva tolto i panni umidi dall’asciugatrice. È lì che non ci ha visto più.

A quel punto, il nipote di Costantino della Gherardesca si arrabbiato con lei, facendole capire i suoi errori, non solo di quegli istanti, ma in generale delle scorse settimane. “Un minimo di rispetto, non fa nulla – ha detto Barù – Basta pigiare e dirmelo, fa cinque lavatrici al giorno con due robe“. In effetti la ragazza aveva svuotato la lavatrice per metterci una federa e un perizoma soltanto, una cosa senza senso.





A quel punto Lulù ha tentato di rispondere: “Ascoltami, era spenta, ma le cose erano calde quando le ho prese“, “Erano tutti umidi. C’hai sempre ragione te. Basta aver rispetto. Non c’è rispetto, non hai rispetto per la roba degli altri. Non si può mai dire nulla a te, sei intoccabile”, ha esclamato Barù e la Selassié ha risposto: “Ma cosa fate per me?”. “Tutto! Ti ho appena lavato tutti i piatti che hai lasciato uno schifo”, ha detto Barù.

E ancora: “Ma dai, hai tua sorella che ti pulisce dietro, se non c’è Jessica non fai nulla. Va beh ora piangi e tutti ti vengono a consolare, fai la vittima”. Naturalmente poco dopo la Selassiè è entrata in camera e ha iniziato a prendersela con la sorella. Il motivo? E chi lo sa…