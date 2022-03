“Ma che hai combinato”. GF Vip, Barù trova tutto e fa piangere Lulù: “Mi sento male”

Al Grande Fratello Vip l’aria è tesa. Quando mancano ormai una decina di giorni alla finale ai concorrenti basta un gesto o una parola fuori posto per dare il via a ‘psicodrammi’ più o meno grandi. Gli ultimi ad essere protagonisti di un alterco piuttosto brutto sono stati Barù, vero nome Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, e la Lucrezia Selassié nota come Lulù. Per chi si fosse perso le ultime puntate del reality il primo fa girare la testa a Jessica, sorella di Lulù, un giorno sì e l’altro pure.

Lucrezia, invece, da quando il suo Manuel Bortuzzo ha lasciato la Casa ha perso un appoggio e una figura di riferimento fondamentale. Proprio lei, però, insieme a Delia Duran, è già sicura di arrivare in finale. E, pensate un po’, l’opinionista in studio con Alfonso Signorini Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, la dà già per vincitrice: “Io credo che se dovesse vincere Lulù è perché è stata sempre se stessa”. Anche se, a onor del vero, lei preferirebbe che la spuntasse Soleil Sorge…

Fatto sta che la finale è ancora lontana, anche se non lontanissima, ma in Casa i guai sono all’ordine del giorno. Nel giro di poche ore Barù se l’è presa con Lulù per due circostanze, entrambe riguardanti le faccende domestiche. Il quarantenne stavolta ha sbottato: “Lulù abbiamo lavato tutto il pasticcio che hai lasciato in cucina, adesso ti dico che gli abiti non vanno sistemati sull’asciugatrice in quel modo e te la prendi. Puoi per una volta ascoltare un consiglio e chiedere scusa invece di arrabbiarti?”.





Lulù reagisce malissimo al rimprovero di Barù

La reazione di Lulù, che proprio recentemente ha preso una gomitata involontaria da Soleil mentre ballavano, è stata drammatica: “Io mi sento male. Quando un uomo mi urla così sto male, mi viene da piangere!”. L’abbattimento, però, dura poco, il tempo di riordinare le idee e sparare: “Poi non è vero che non faccio mai niente, le mie cose me le lavo sempre, c’è chi non fa proprio nulla…”.

Come se non bastasse nella discussione Lulù ha tirato in ballo anche Jessica Selassié. Anzi, più che un ballo, visto che ultimamente meglio evitare, ha lanciato proprio una frecciata. E non è la prima volta. “Mi raccomando Jessica leccagli sempre il cu** e non difendermi mai!” la stoccata della principessina ancora dolorante per la botta presa in pieno volto. Ma insomma, la solidarietà femminile, e per giunta tra sorelle, dov’è finita?