Ma voi ve lo ricordate Barù? Come chi? Ma sì, quello del Grande Fratello Vip. No, non l’ultima edizione, ma la penultima, la numero 6. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, divenuto famoso al pubblico televisivo dopo la sua partecipazione a Pechino Express (i due arrivarono terzi nel 2012, ndr), è stato protagonista di una relazione, come dire, oscillante tra l’amicizia, la molta amicizia e il quasi amore. Ma come con chi? Ma allora non vi ricordate proprio niente. Ma con lei! Jessica Selassié…

Eh già, la allora vincitrice del GF Vip 6, sorella di Lucrezia e Clarissa, si prese una cotta per Barù il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Un nome e un cognome così lunghi da mettere in crisi perfino lui stesso. Tanto è vero è che quando si presenta nel programma che sta per riprendere dice: “Barù è il mio nome. No, il mio vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, credo. Ogni tanto mi scordo un cognome qui e là…”. Ah, direte voi, andiamo bene sì, proprio bene…

Come è diventato oggi Barù e cosa fa

Sulla storia con Jessica Selassié non ci sono novità dopo i fiumi di inchiostro e i byte gossippari spesi su carta stampata e digitale. Barù non ne volle sapere e dopo la fine del GF Vip 6 della loro ipotetica relazione si son perse le tracce. Ma cosa fa e come è diventato oggi Barù? Beh, non se la passa male. Eccolo, in tutto il suo ‘splendore’, mentre tiene in mano un pesce che dovrà cucinare. Perché sì, lui è uno chef. E conduce “Braci by Barù – Beach Edition”, visibile sulla piattaforma di streaming Discovery + e sul canale Youtube di Barù.

L’esperto di vini e di cucina ha studiato all’Università di San Diego e si è preso la laurea in Storia prima della specializzazione in Enologia durante un viaggio in Argentina. L’anno scorso ha aperto il “Braci by Barù” a Milano, un’attività ristorativa che è diventata uno show su Food Network. Lui ‘bracia’ ogni cosa, specialmente carne e pesce. Su questo tipi di piatti ha scritto pure un libro “Braci, Barbecue per tutti”.

Proprio da stasera, venerdì 18 agosto, Barù torna in onda per sei puntate col suo “Braci by Barù – BEACH EDITION”, l’ edizione estiva su Food Network al canale 33 della Warner Bros Discovery. Appuntamento a partire dalle 21:30 con la versione classica del programma gastronomico e poi mezz’ora dopo le nuove della Beach Edition. E voi, lo vedrete?

