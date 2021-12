Barù è uno degli ultimi entrati nella Casa del GF Vip 6. All’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è tra i nuovi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ma non è uno sconosciuto al grande pubblico. Enologo e appassionato di cucina, ha infatti già partecipato alla prima edizione di Pechino Express in coppia con lo zio Costantino Della Gherardesca.

Nella Casa si sta facendo conoscere e apprezzare per la sua schiettezza e molti si fanno domande sulla sua situazione sentimentale. Non ne ha parlato ancora, quindi non è dato da sapere se sia impegnato oppure no. Ma nei giorni scorsi Barù si è lasciato andare a una confessione sulla sua vita privata.

Barù: “Cosa mi hanno detto gli autori del GF Vip”

“Oggi sono fluido. Prendo quello che viene”, ha svelato Barù al GF Vip 6. E a chi gli ha chiesto se fosse serio, ha aggiunto “se sono serio? No, nel senso che mi piace l’anima delle persone”. Per la cronaca in passato è stato accostato a Victoria Cabello e più recentemente alla modella Maria Carla Boscono.





Ma a quanto dice lui, gli autori del GF Vip 6 lo starebbero spingendo a trovare un interesse amoroso proprio nella Casa. Lo ha rivelato lo stesso Barù durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli, come mostra un video postato sui social che ha fatto subito il giro della rete.

È la naturalezza con cui lo dice che mi uccide ⚰️ #gfvip pic.twitter.com/irFY7fHHNy December 29, 2021

“Questi Grandi Fratelli mi spingono… Vogliono che tro***o… Perché?”, ha detto con naturalezza Barù. Per ora, comunque, non sembra molto interessato alle sue coinquiline anche se secondo Adriana Volpe ha avuto qualche attenzione in più nei confronti di Jessica Selassié: “Jessica guardati bene intorno… secondo me chi ti guarda C’è… inizia per B e non è Basciano”, il tweet dell’opinionista.