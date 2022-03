“Ormai è chiaro a tutti”. Barù, dopo il GF Vip il pubblico freme ma le ultime foto parlano da sole

Ormai sono passate due settimane dalla fine del ‘GF Vip’ e tutti sono ritornati alla vita normale, anche se qualcuno è già riuscito a inserirsi in ambiti importanti. Basti pensare a Soleil Sorge, diventata opinionista de ‘La pupa e il secchione’ e che potrebbe ben presto essere protagonista in un videoclip di Sangiovanni. Ma grande curiosità c’è anche intorno alla figura di Barù, il cui rapporto con Jessica Selassié ha tenuto il pubblico sulle spine per tantissimo tempo. Ma sono tutti rimasti delusi perché lui non la amerebbe.

Comunque i fan di Barù non smettono però di sperare. E di allertare Jessica Selassié a ogni movimento sospetto di Barù. È successo anche nelle ultime ore quando, riporta il sito ‘Funweek’, qualcuno ha segnalato alla princess alcune Instagram Stories di una ragazza che, a quanto pare, era a cena con Barù sabato scorso. In realtà si vede ben poco: in una foto c’è lui che fa la linguaccia insieme a questa ragazza ma con il viso tagliato. In un’altra Barù a mezzobusto. Ma vediamo ora cosa è emerso.





Nell’ultimo periodo Barù sembra che abbia avuto un’offerta per partecipare a ‘L’Isola dei Famosi’ di Ilary Blasi. Nonostante anche Jessica Selassié avesse fatto una sorta di endorsement nei suoi confronti, ritenendolo adatto per l’esperienza in Honduras, il nipote di Costantino della Gherardesca ha preferito declinare la proposta. Adesso però ‘La Nostra Tv’ ha messo l’accento su una situazione, che rischia di far precipitare i suoi ammiratori in una tristezza decisamente totale.

Stando alle ultime indiscrezioni, Barù potrebbe decidere di ritornare praticamente in via definitiva alla sua vita precedente, infatti lui ha sempre amato vivere nella natura ed avere esperienze in zone di mare e in paesaggi straordinari. E questo sarebbe incompatibile con il mondo della televisione, che richiederebbe invece maggiore impegno e soprattutto stress. Numerosi fan sono convinti che non voglia più far rientro nel piccolo schermo e c’è dunque il rischio che non lo rivedranno in altre trasmissioni.

Jessica su Barù aveva invece raccontato a ‘Verissimo’: “Abbiamo sempre detto che eravamo solo amici, sminuendo il nostro rapporto. Ma il nostro non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. […] E’ una bella cotta, sono più presa di lui. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti ed i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice”.

