Il GF Vip 6 è finito da settimane e anche se le premesse non c’erano nemmeno dentro la Casa i fan di Jessica Selassié sognano di vederla insieme a Barù. Eppure, usciti dal reality di Canale 5 insieme, dopo la finale che ha visto il trionfo della princess, i fatti non sembrerebbero andare verso una storia d’amore.

Lei ha corteggiato Barù in modo più che esplicito; lui ha sempre messo enormi paletti a questo rapporto che, parole sue, non poteva andare oltre l’amicizia. E infatti fuori le cose non sono cambiate. Jessica Selassié ha più volte ammesso di sperarci, il nipote di Costantino della Gherardesca non si è mai sbilanciato.





Barù a cena con un’altra donna? Le foto

Come se ciò non bastasse, il settimanale Chi ha da poco rivelato un due di picche servito a Jessica da Barù. “Weekend milanese per Barù, concorrente del GF Vip. Che all’invito a cena della vincitrice Jessica Selassié, suo flirt nella Casa, ha preferito uscire con il suo amico Davide Silvestri, con il quale ha legato durante il reality. I due sono inseparabili e a Jessica non resta che guardare il suo nobiluomo sui social”, si legge.

I fan della “coppia”, i cosiddetti Jerù, non smettono però di sperare. E di allertare Jessica Selassié a ogni movimento sospetto di Barù. È successo anche nelle ultime ore quando, riporta il sito Funweek, qualcuno ha segnalato alla princess alcune Instagram Stories di una ragazza che, a quanto pare, era a cena con Barù sabato scorso.

Ma scusate sono state pubblicate 3 foto: 1 di lei e Barù ripresi a metà viso, Barù con la lingua fuori come fa sempre, 2 Barù Co una macchia sulla maglietta e 3 Barù con in mano un telefono con la foto del braccio di questa ragazza. Da questo tutti sto dramma? — JF (@JF121971) March 27, 2022

In realtà si vede ben poco: in una foto c’è Barù che fa la linguaccia insieme a questa ragazza ma con il viso tagliato. In un’altra Barù a mezzobusto, con una macchia sulla maglietta attorno alla quale è stato tracciato a mano un cuore. Poi, altre due foto: un cocktail Negroni e l’immagine di un telefono sul quale c’è la foto del braccio della ragazza in questione. Tanto (poco) è bastato per avvertire Jessica e parlare di “mancanza di rispetto” nei suoi confronti e di consigliarle di “cercarsene un altro”. Ma quale sarà la verità, a parte quella per cui queste Storie sono poi sparite?

“Sa già tutto…”. Jessica Selassié e Barù, colpo di scena: spunta il dettaglio che cambia tutto