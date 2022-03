“Sa già tutto…”. Jessica Selassié e Barù, colpo di scena: spunta il dettaglio che cambia tutto

Jessica Selassié e Barù, un colpo di scena come pochi. Vincitrice del GF Vip 6 si, ma con il cuore ‘infranto’. Il corteggiamento esplicito di Jessica Selassirè nei riguardi Barù è stato più volte fallimentare e la stessa gieffina ha ammesso la sua amarezza: “Se mi aspettavo queste sue parole? Da lui sì, è sempre schivo e non rivela mai niente. Figuriamoci qua, è pur sempre sotto le telecamere. Lui ci tiene molto al suo privato, me lo ha sempre detto anche dentro la Casa”, ha affermato. E poi?

Puntualizzazioni e chiarimenti dopo un rapporto di amicizia nato nella casa del GF Vip che però non ha avuto modo di trasformarsi in ‘altro’: “Abbiamo sempre detto che eravamo solo amici, sminuendo il nostro rapporto. Ma il nostro non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. […] E’ una bella cotta, sono più presa di lui. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti ed i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice”, ha detto ancora Jessica Selassié davanti alle telecamere di Verissimo.





Poi la notizia lanciata dal settimanale Chi che ha rivelato: “Weekend milanese per Barù Gaetani, concorrente del GF Vip. Che all’invito a cena della vincitrice Jessica Selassié, suo flirt nella Casa, ha preferito uscire con il suo amico Davide Silvestri, con il quale ha legato durante il reality. I due sono inseparabili e a Jessica non resta che guardare il suo nobiluomo sui social”.

Ma il colpo di scena sembra arrivare proprio sui social poco prima della tanto attesa della diretta della vincitrice del reality show. “Ti piace la pasta con le cipolle?” è stata la domanda posta a Jessica da Barù: “Questa me la chiede Barù ma non so dove. Ovviamente odio l’aglio, cipolla, porro, erba cipollina, scalogno. Mi dispiace per chi li ama ma io non li sopporto”.

“Mi fanno male allo stomaco. Io mangio tutto senza questi ingredienti e Barù ovviamente lo sa, quindi non facesse finta di niente anche se…..lasciamo stare”. Poi un saluto sui generis: “I jeans firmati di Barù li ho ancora e non li ho lavati..”. Jeru in estasi su Twitter con l’hashtag #jeru e #barù.

