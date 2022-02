“Via da Canale 5”. Barbara D’Urso, l’ultima decisione di Mediaset è un addio. Dove va

Brutte notizie per Barbara D’Urso. Nemmeno il tempo di poter festeggiare la conduzione de ‘La Pupa e il Secchione Show’, che partirà a marzo su Italia 1, che la presentatrice Mediaset ha dovuto leggere delle indiscrezioni tutt’altro che carine. Il suo futuro non è poi così sicuro, secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Nuovo’ e da ‘Blasting News’. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, che deluderà non poco i telespettatori e i fan di Carmelita, che pensavano di poter rimanere più tranquilli in questo periodo.

Intanto, Barbara D’Urso potremmo ammirarla durante la finale del ‘GF Vip’ del 14 marzo. Almeno stando alla voce bomba lanciata in queste ore dal sito ‘Dagospia’ del direttore Roberto D’Agostino, che non ha dubbi a riguardo. Non sappiamo cosa farà precisamente, ma indubbiamente sfrutterà l’occasione per presentare al meglio ‘La Pupa e il Secchione Show’, che aprirà i battenti il giorno successivo su Italia 1, ovvero il 15 marzo. Ma vediamo adesso cosa è emerso in queste frenetiche ore.

Quindi, nonostante Barbara D’Urso abbia accolto con enorme piacere la possibilità di approdare nuovamente in prima serata, anche se in un altro canale del ‘Biscione’, adesso i vertici Mediaset potrebbero darle ben presto un grosso dispiacere. Pare che siano state pensate delle scelte differenti per la prossima stagione televisiva, che si ripercuoterebbero anche sulla popolare conduttrice. La quale sicuramente resterebbe parecchio delusa, se queste voci dovessero trovare definitiva conferma.





Stando al settimanale ‘Nuovo’ del direttore Riccardo Signoretti, Mediaset avrebbe deciso di puntare sui volti più famosi esclusivamente per la prima serata per questioni pubblicitarie e quindi Barbara D’Urso verrebbe esclusa da ‘Pomeriggio Cinque’ a partire dalla prossima stagione. Al suo posto un giornalista per ridurre i costi. A rischio anche la collega Federica Panicucci, ma ovviamente bisognerà aspettare le prossime settimane o forse i prossimi mesi per avere il quadro della situazione più chiaro.

Questo invece era stato l’annuncio ufficiale su Barbara D’Urso e ‘La Pupa e il Secchione Show’: “Partirà martedì 15 marzo 2022 il nuovissimo La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. La Pupa esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla D’Urso, proverà per la prima volta un esperimento”.