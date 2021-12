Per Barbara D’Urso gli ultimi mesi e le ultime settimane non sono stati i più facili della sua carriera lavorativa. Dopo aver accettato con un bel po’ di tristezza nel suo cuore la cancellazione di ‘Domenica Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso,’ ha probabilmente sperato che nonostante il ridimensionamento potesse rendere al meglio con ‘Pomeriggio Cinque’. Ma gli ascolti non l’hanno sempre premiata e adesso sta circolando una nuova voce, decisamente negativa, che stravolgerebbe proprio tutto.

Alcuni giorni fa Barbara D’Urso ha invece fatto discutere per un suo abbigliamento, ovvero il cappotto Jumbo griffato Gucci. Ha infatti un costo non da poco, infatti in rete è venduta a oltre 3 mila euro, per la precisione 3.200 euro. Si può indossare assieme ad un tubino di colore nero ed è quindi molto elegante e splendido. Ma purtroppo non alla portata di tutti, visto che non è assolutamente semplice spendere così tanto solo per un capo di abbigliamento. E ovviamente in tanti l’hanno nuovamente attaccata.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Mediaset ha deciso di concedere un po’ di riposo a Barbara D’Urso in vista dei giorni festivi. Durante le festività natalizie il ‘Biscione’ ha fatto una scelta ben precisa: sostituire Carmelita con la collega Simona Branchetti. Fin qui probabilmente nulla di strano, visto che è successa la stessa cosa a Federica Panicucci. Ma stando a quanto ha scritto ‘Leggo’ sul suo sito, potrebbe esserci un’altra verità dei fatti. Che condannerebbe totalmente Barbarella.





A quanto pare questa sostituzione di Barbara D’Urso potrebbe non essere affatto temporanea. Tenuto conto che gli ascolti televisivi non stanno andando come dovuto, il ‘Biscione’ potrebbe confermare la Branchetti anche dopo Natale e Capodanno. Così facendo, la conduttrice sarebbe estromessa totalmente. Fondamentali comunque si riveleranno i dati che otterrà la presentatrice di ‘Morning News’, ma mai come stavolta la D’Urso rischia seriamente di perdere proprio tutto.

Eppure solamente qualche giorno fa si era parlato della possibilità che potesse condurre un reality show, precisamente ‘La Pupa e il Secchione’. Invece su Barbara D’Urso è uscita fuori questa ulteriore voce tutt’altro che soddisfacente. Lei non ha commentato ufficialmente questo rumor, ma probabilmente prima dell’arrivo di Natale potrebbe chiarire definitivamente la sua situazione professionale.