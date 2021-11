Adesso le voci sono sempre più insistenti e fanno tremare Barbara D’Urso. Per settimane e mesi si è vociferato di ridimensionamenti e non a caso è avvenuto con l’eliminazione di ‘Domenica Live’. Ma ora la decisione che sarebbe ormai in procinto di essere presa è molto più negativa e potrebbe rappresentare un punto di svolta davvero inaspettato per la sua carriera professionale. Servirà un’immediata inversione di tendenza di Barbarella, altrimenti il suo destino sarà già segnato.

Barbara D’Urso ha ricevuto una pessima notizia già nelle scorse ore. Già lo scorso anno La vita in diretta di Alberto Matano ha sempre vinto la sfida pomeridiana contro Carmelita, ma è di ieri la notizia di un altro clamoroso sorpasso: quello di Geo. La trasmissione condotta da Sveva Sagramola ha totalizzato il 13,9% di share con 1.825.000 spettatori, mentre Pomeriggio 5 si è fermato al 13,8% di share con 1,6 milioni di spettatori. Una vera catastrofe per la presentatrice, che adesso potrebbe ricevere un’altra mazzata.

Il colpo di scena sul futuro di Barbara D’Urso sembra ormai essere dietro l’angolo. Nonostante abbia già stravolto le sue abitudini nella trasmissione in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, le cose non stanno andando nella giusta direzione e i vertici di Mediaset starebbero per ufficializzare una decisione clamorosa fino a pochi mesi fa. A riportare in anteprima la notizia ci ha pensato Alberto Dandolo del sito ‘Dagospia’. E già tra qualche settimana potremmo vedere qualche novità su Canale 5.





Secondo gli ultimi rumor, Barbara D’Urso potrebbe incredibilmente essere mandata via da ‘Pomeriggio Cinque’ già a partire da gennaio del 2022. A quanto pare il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, vorrebbe cambiare radicalmente tutto e sarebbe pronto a dare il benservito sia a lei che a Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’. Ma non è tutto perché questa scelta potrebbe essere anticipata. Già durante le festività di Natale potremmo non vedere Barbarella, ma un’altra conduttrice al timone.

Dunque, tra alcune settimane potremmo non vedere più Barbara D’Urso alla conduzione di ‘Pomeriggio Cinque’. Il ‘Biscione’ vorrebbe tentare subito un esperimento natalizio, affidando il compito alla giornalista Simona Branchetti, finora conduttrice del Tg5 e di ‘Morning News’. Carmelita e la Panicucci potrebbero comunque rifarsi con una trasmissione da condurre in serata.