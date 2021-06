Barbara D’Urso non si ferma mai. Nonostante dovrebbe trattarsi di un momento di assoluto relax nella sua vita, in vista dell’imminente arrivo dell’estate, la conduttrice televisiva è tornata attiva sui social network e si è immortalata in alcune Instagram stories, nelle quali si è mostrata in un luogo molto conosciuto ovviamente da lei. Nessuno però si sarebbe aspettato di vederla lì così presto, invece pare proprio che non riesca a stare lontana dagli impegni lavorativi nemmeno per alcune settimane.

Secondo le ultime indiscrezioni sul suo conto, non dovrebbero essere confermate due sue trasmissioni: ‘Domenica Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Per quanto riguarda la fascia pomeridiana, al suo posto potrebbero esserci Lorella Cuccarini o Elisa Isoardi, anche se è uscito fuori un altro nome maschile suggestivo, quello di Stefano De Martino. Non è da escludere che a Barbarella sia affidata comunque un’altra trasmissione, infatti si è vociferato nei giorni scorsi del ‘Grande Fratello Nip’ e de ‘La Fattoria’.

Nonostante dunque sia ora ufficialmente a riposo, Barbara D’Urso si è immortalata già al lavoro. Con alcuni video pubblicati sul social network si è infatti fatta vedere all’ingresso degli studi di Cologno Monzese. Nemmeno un attimo di tregua per la presentatrice, che si sta già impegnando alacremente per farsi trovare pronta per la stagione televisiva 2021-2022. Il video è stato girato nella mattinata di mercoledì 9 giugno e sta già facendo il giro del web, visto che nessuno si aspettava tutto questo.





Prima di entrare nello studio si è fatta misurare la temperatura corporea per rispettare una delle regole anti-coronavirus. Si è poi presa la mascherina chirurgica ed ha fatto il suo ingresso. Soltanto il 28 maggio scorso aveva salutato il suo pubblico di ‘Pomeriggio Cinque’ e a distanza di pochi giorni è nuovamente al lavoro per la trasmissione pomeridiana di Canale 5. Probabilmente sta anticipando i tempi per cercare di ottenere una qualità lavorativa superiore all’anno televisivo appena finito.

Alcuni giorni fa Barbara D’Urso ha presentato per la prima volta la nipotina Sofia, figlia della sorella Eleonora D’Urso. Queste le parole scelte da Barbarella: “Eccola la tanto attesa Sofia. Che mangia mentre mia sorella è sul set…e dalla sua gambotta si intuisce che di latte ce n’è tanto. Vi amo”. Nello scatto in questione c’è dunque Eleonora D’Urso, intenta ad allattare la sua primogenita all’interno di alcuni camerini.