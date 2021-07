Non c’è spazio per Barbara D’Urso nella prossima stagione di Mediaset, che ha deciso di non riservare il lo spazio della domenica pomeriggio alla conduttrice napoletana. La voce girava ormai da mesi e a quanto scrive il giornalista Davide Maggio sul suo blog la notizia è ormai certa, con l’addio di Barbara D’Urso e l’arrivo di altre due conduttrici.

In questo periodo i nomi sono stati tanti. Da Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, ex ballerino di Amici, conduttore di Made in Sud e Stasera tutto e possibile e giudice del serale dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, a Lorella Cuccarini, anche lei reduce dal talent della De Filippi, dove ha vestito i panni di coach di danza. Tra i nomi era spuntato anche quello di Elisa Isoardi, ex conduttrice de La prova del cuoco ed ex naufraga della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Ma ora a lanciare la bomba è il giornalista Davide Maggio, che dal suo blog ha dato per certo l’arrivo di due nomi pesanti che andranno a sostituire Barbara D’Urso e il suo Domenica Live. “Fumata bianca per Canale 5. Possiamo confermarvi l’arrivo di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin pronte a sfidare la concorrenza delle dirimpettaie Mara Venier e Francesca Fialdini. – riporta Davide Maggio – Dopo ‘turcate’ varie e avariate, toccherà all’ex giudice di XFactor aprire le danze con il reboot dello storico Scene da un Matrimonio”.





“Seguirà Silvia Toffanin con un’edizione domenicale di Verissimo, che resta confermato anche nel sabato della stessa rete. – si legge ancora sul blog – Se la scelta di Verissimo la troviamo sensata e soprattutto vincente rispetto al fiacco ‘Da noi a ruota libera’, qualche perplessità la nutriamo per la scelta dello slot immediatamente precedente”.

Davide Maggio scrive ancora: “Non solo Scene da un Matrimonio ha già avuto modo di dimostrare una certa debolezza in un reboot di qualche tempo fa, ma non troviamo particolarmente indovinata Anna Tatangelo nel ruolo di conduttrice, per giunta in un programma come Scene da un Matrimonio per il quale è richiesta una certa empatia che la cantante non ha”.