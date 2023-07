Barbara D’Urso, si delinea il futuro prossimo della conduttrice: spunta un famoso programma Rai. Dopo l’addio a Mediaset si erano scatenati i commenti. Naike Rivelli aveva scritto: “L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un ’Addio’ a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava”.

“Ogni giorno c’è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio Cinque aveva il massimo dello share. Oggi, all’improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti all’azienda, l’azienda non lo rinnova” aveva aggiunto Naike sottolineando le sue perplessità condivise, tra l’altro, con una larga fetta del pubblico.





Barbara D’Urso, foto con Francesca Fagnani: sarà ospite a Belve?

Continuava Naike. “Se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza neanche permettergli di salutare i milioni di telespettatori che, nel bene o nel male, l’hanno avuta in casa per trent’anni, allora quei tanto osannati programmi di Barbara d’Urso che dicevate andavano benissimo, in realtà, forse, erano in crisi”.

Parole simili aveva usato Patrizia Rossetti. “Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona”.

“Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione”. Ora Barbara è pronta al ritorno. Per la sua prima lontana da Mediaset pare abbia scelto la Rai. Barbara si è infatti mostrata sui social insieme a Francesca Fagnani e lo scatto naturalmente non è passato inosservato. A quel punto i più hanno ipotizzato che prossimamente la d’Urso potrebbe arrivare a Belve come ospite.