Martedì 27 aprile la notizia bomba su Barbara D’Urso. Secondo Dagospia, che aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, al volto storico di Canale 5 sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5. La decisione è stata presa da Mediaset dopo il progressivo calo di ascolti di La pupa e il secchione show, il programma in onda il martedì sera su Italia Uno.

Da inizio maggio e fino a giugno, il programma quotidiano condotto dalla D’Urso si trasferirà nello studio da cui vanno in onda anche Mattino 5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, spiegava il sito diretto da Roberto D’Agostino. Sempre secondo il sito la decisione di spostare lo studio del programma avrebbe suscitato la reazione polemica della rete all news diretta da Paolo Liguori.





Barbara D’Urso, Mediaset cambia tutto: l’ultima sulla conduttrice

Inoltre la bomba sulla conduttrice: il mancato rinnovo del contratto di Barbara D’Urso che scadrà a dicembre. “Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione. Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma)“.

Come riporta BlogTivvu, BubinoBlog cambia le carte in tavola e parla di una D’Urso destinata a restare a Mediaset: “Fermi tutti! Barbara D’Urso rimane a Mediaset e rimane a Pomeriggio 5. L’Azienda ha infatti allungato lo storico talk show del pomeriggio, ideato e condotto dalla popolare conduttrice e autrice, fino al mese di giugno. Nessuna chiusura a maggio e nessuna rimozione”.

Ma posso dire che ero talmente abituata a Barbara D Urso che dispiace nn vada più in onda. Faceva parte dell nostro vivere quotidiano, il caffeuccio, mentre stirate mi guardate.. Erano termini schiocchi ma mancheranno un pezzo di TV se vogliamo trash, ma oggigiorno cosa nn lo è. — @patty….. (@patty75443750) April 27, 2022

Il contratto di Barbara D’Urso resta in scadenza, ma secondo un altro sito, Tv Blog: “I vertici Mediaset hanno chiesto a Barbara D’Urso di proseguire il suo impegno in questo programma fino al mese di giugno […] Pomeriggio 5 poi tornerà in onda a settembre, nella medesima collocazione oraria e naturalmente su Canale 5, sempre con la conduzione di Barbara D’Urso, in attesa del rinnovo del suo contratto, ormai ventennale, con l’azienda fondata da Silvio Berlusconi”.

