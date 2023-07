Un vero e proprio colpo di scena potrebbe concretizzarsi nel prossimo futuro e riguarda Barbara D’Urso. La conduttrice è stata infatti ufficialmente invitata da un programma, dopo l’addio a Pomeriggio Cinque e le polemiche scaturite con Mediaset. Lei infatti ha ammesso di non aver concordato con l’emittente la decisione di lasciare la sua trasmissione. E successivamente è intervenuto anche l’amministratore delegato del Biscione, che ha fatto chiarezza sull’accaduto.

Parlando quindi di ciò che è successo a Barbara D’Urso e prima di dirvi quale programma l’ha praticamente già chiamata, queste sono state le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi: “Barbara chiedeva un rinnovo biennale con la garanzia di una prima serata. Noi ormai per questioni economiche questo tipo di garanzie non le diamo più. Inoltre volevamo cambiare la linea editoriale del programma con un taglio più giornalistico e di attualità. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma”.

Leggi anche: “È stato uno choc”. Barbara D’Urso, bomba da dentro Mediaset: “Roba terribile”. Parlano i famosi della tv





Barbara D’Urso invitata da un programma: “Sei la benvenuta”

Non mancano quindi proposte a Barbara D’Urso, dopo che con Mediaset sta finendo davvero malissimo il suo rapporto. Questo programma della Rai ha deciso di rispondere ad un commento social, tramite la sua conduttrice, pronta ad accogliere in studio l’ormai ex presentatrice di Pomeriggio Cinque. Per ora è un’idea suggestiva, ma ben presto potrebbe davvero diventare sempre più reale e i telespettatori assisterebbero ad un momento praticamente storico.

Un utente su Twitter ha commentato: “Quindi Barbara D’Urso alla prima puntata di Belve?”. Ed è stata taggata la conduttrice Francesca Fagnani, la quale ha prontamente risposto alla domanda: “Lei è la benvenuta da sempre, non da ieri”. Quindi, la giornalista sarebbe molto lieta di intervistare la 66enne, che ovviamente avrebbe molto da dire soprattutto in merito agli ultimi avvenimenti che si sono verificati con Mediaset.

È la benvenuta da sempre, non da ieri — francesca fagnani (@francescafagnan) July 5, 2023

La trasmissione Belve è inizialmente andata in onda dal 2018 al 2019 sul canale Nove. Poi due anni fa Francesca Fagnani è approdata su Rai2 e l’ultima edizione è stata trasmessa precisamente dal 21 febbraio al 21 marzo scorsi.