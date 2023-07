L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset continua a far discutere, soprattutto dopo l’intervista rilasciata dalla conduttrice a La Repubblica, in cui ha detto a chiare lettere che la decisione non è stata condivisa ed è stata presa solo dai vertici del Biscione. Carmelita si è tolta più di un sassolino dalla scarpa e ha raccontato la verità parlando di “un sentimento di dolore, unito allo sgomento e alla rabbia”. Parole forti, a cui si sono aggiunti molti dettagli.

“La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente”, ha detto la conduttrice napoletana a Repubblica. Barbara D’Urso ha smentito anche le parole del comunicato stampa Mediaset: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione televisiva l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque“.

Leggi anche: “Bugie, ora ascoltate la verità”. Barbara D’Urso, la furia contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi





“I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”, ha concluso Barbara D’Urso.

Dopo Vladimir Luxuria, altri volti Mediaset hanno commentato l’uscita di scena di Barbara D’Urso. “Mi è dispiaciuto. Barbara è un po’ come una persona di famiglia. Non solo per me che ci ho lavorato, ma per il pubblico a casa”, ha detto Karina Cascella intervistata da FanPage. L’ex volto di Uomini e Donne è stata per anni opinionista dei programmi condotti da Barbara D’Urso e ha voluto dire la sua.

Per Guendalina Tavassi l’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset “è stato uno choc. Ho cominciato a lavorare in tv come sua opinionista e lo sono stata fino a pochi mesi fa. Per me, Barbara D’Urso è Mediaset. Mi era già dispiaciuto vedere che avesse sempre meno spazio perché è una grandissima professionista in grado di passare dagli argomenti cosiddetti “trash”, che intrattengono, alla cronaca nera con un modo che è solo suo, televisivamente parlando”.

BARBARA D'URSO ROMPE IL SILENZIO DURATO GIORNI



"Il sentimento dominante è il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo"#AscoltiTv pic.twitter.com/iqh725NlAM — Boomerissima ⛱️ (@Boomerissima) July 5, 2023

Guendalina Tavassi, anche lei opinionista delle trasmissioni della conduttrice napoletana, ha criticato le cattiverie dette sul conto di Barbara D’Urso. “Non mi sono piaciute tutte le cattiverie sul suo conto. Barbara arrivava a Mediaset all’alba, faceva le sue lezioni di danza, cominciava a leggere i giornali per poi andare in studio per le prove e la diretta. Usciva dagli studi all’ora di cena, a volte addirittura a notte fonda. – ha rivelato ancora Guendalina Tavassi – Se non fosse stata una sua scelta, sarebbe terribile avere fatto fuori una professionista di questo tipo dopo una vita dedicata a Mediaset”.