Puntata ricca di colpi di scena quella del 19 novembre di ‘Pomeriggio Cinque’. Barbara D’Urso ha toccato un argomento molto delicato, di cui se ne sta parlando tantissimo in questi giorni. E ha mostrato un bel po’ di sorpresa e sconcerto dinanzi a voci e indiscrezioni uscite fuori. Ha avuto come ospite una persona che ovviamente sa tutto di questa vicenda, che nonostante non abbia sempre voluto dire tutto, ha fatto intuire una situazione spiacevole. E ha voluto comunque discuterne in diretta.

Soffermandoci sempre su Carmelita, Jimmy Ghione ha pubblicato una foto in cui la conduttrice appare al naturale, senza luci, lanciando anche una frecciatina che sicuramente non farà piacere a Barbara D’Urso, che si è vista sbattuta su Instagram accostata alla frase: “Quando salta la luce”, facendo proprio riferimento alle famose luci dello studio. Ha recuperato una paparazzata della conduttrice e sul suo account Instagram ha pubblicato lo scatto che mostra Barbara D’Urso a passeggio accostata ad altri scatti in cui è truccata.

Barbara D’Urso ha voluto approfondire la questione legata all’attore Lando Buzzanca, che pare voglia unirsi in matrimonio con la compagna Francesca. Ma ci sono seri dubbi sulla sua volontà, avendo dei problemi di salute di non poco conto. E Barbarella ha deciso di invitare a ‘Pomeriggio Cinque’ l’ex partner di lui, la giornalista Monica, che ha affermato: “Faccio il tuo stesso mestiere Barbara, non ho mai dato questa relazione in pasto ai giornali e ho cercato sempre di proteggerla in tutti i modi”.





Ma la presentatrice Barbara D’Urso ha mostrato grande imbarazzo e sorpresa per un episodio, di cui si sarebbe reso protagonista Buzzanca quando era legato a Monica. Infatti, la padrona di casa ha detto: “Ma è vero che hai scoperto del tradimento con Francesca Della Valle tramite i giornali? Ti parlo da donna, anzi da femmina. Io da femmina ci sarei rimasta malissimo, ma forse perché sono terrona”. Da parte dell’ospite c’è stata una reazione molto netta ed è stato difficile smuoverla.

Nonostante l’insistenza di Barbara D’Urso, Monica ha voluto evitare forse di creare ulteriori polemiche non rispondendo a quella domanda della conduttrice, che pare avesse comunque una risposta scontata. Almeno a giudicare dalla grande sorpresa e dalle dichiarazioni di Carmelita, che ha voluto mettersi nei panni dell’ospite, che avrebbe vissuto una vicenda davvero disdicevole.