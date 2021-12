Barbara D’Urso ha sorpreso proprio tutti nella puntata del 17 dicembre di ‘Pomeriggio Cinque’. Tutti si aspettavano un suo gesto preciso, che però non è arrivato. C’è chi ha aspettato fino all’ultimo per comprendere se potesse dire qualcosa in merito, ma tutti sono rimasti delusi. Un vero e proprio colpo di scena e chissà se Carmelita non vorrà dare ulteriori spiegazioni nei prossimi giorni, magari attraverso il suo profilo Instagram. E chissà come l’avranno presa anche i vertici Mediaset.

Mediaset ha deciso di concedere un po’ di riposo a Barbara D’Urso in vista dei giorni festivi. Durante le festività natalizie il ‘Biscione’ ha fatto una scelta ben precisa: sostituire Carmelita con la collega Simona Branchetti. Fin qui probabilmente nulla di strano, visto che è successa la stessa cosa a Federica Panicucci. Ma stando a quanto ha scritto ‘Leggo’ sul suo sito, sembrava che potesse esserci un addio definitivo. Invece almeno su questo, Barbarella ha confermato che ritornerà ad inizio 2022.

Quella del 17 dicembre è stata l’ultima puntata di quest’anno per Barbara D’Urso, che dunque lascerà il timone del programma momentaneamente alla collega Branchetti. Prima di chiudere la trasmissione, la conduttrice Mediaset ha voluto fare gli auguri a Papa Francesco per il suo 85esimo compleanno e ha augurato un felice Natale, Capodanno e 6 gennaio a tutti i telespettatori. Ma chi si aspettava di sentire altre parole è rimasto spiazzato. Infatti, quel silenzio è stato davvero rumoroso.





Quando ha salutato il pubblico e ha dato appuntamento al 10 gennaio 2022, Barbara D’Urso non ha affatto nominato la nuova versione di ‘Pomeriggio Cinque’ con Simona Branchetti. Non solo coloro che si attendevano la presenza in studio della presentatrice di ‘Morning News’ per una sorta di passaggio di testimone sono rimasti stupiti, ma anche quelli che pensavano almeno ad un piccolo commento di introduzione. Quindi, lei ha completamente ignorato la collega.

Oltre agli auguri per il compleanno di Papa Francesco, la nostra @carmelitadurso ci teneva ad augurare buone feste a tutti voi che ci seguite ogni giorno! 💙🎄



Difficile capire se adesso i vertici del ‘Biscione’ diranno qualcosa in merito. Potrebbe anche essersi trattato di una distrazione, di una svista, ma Barbara D’Urso non l’ha nominata ed inevitabilmente potrebbero aprirsi delle polemiche. Comunque i fan di Carmelita possono dormire sonni tranquilli perché non sarà estromessa definitivamente dal programma di Canale 5.