Alta tensione durante l’appuntamento del 27 settembre con ‘Pomeriggio Cinque’. Ha avuto non poche difficoltà Barbara D’Urso a stoppare una situazione incandescente, creata da un ospite. Una lite vera e propria è scoppiata in diretta e sono anche volate parole decisamente molto grosse e inaspettate. Il pubblico è rimasto basito davanti a questa vicenda e le parole di Carmelita si sono rivelate fondamentali per chiudere una questione che si stava portando alla lunga e che stava provocando malumori.

Qualche giorno fa c’era stato un litigio tra Barbara D’Urso e una coppia di sposi no vax diventati marito e moglie il 16 settembre in una sala del Comune di Cesena. Sposi, testimoni e diversi partecipanti alla cerimonia si sono rifiutati di indossare la mascherina, mettendo in scena una vera a propria protesta e nella puntata di venerdì 14 settembre sono stati ospiti di Barbara D’Urso. “State facendo terrorismo mediatico utilizzando il termine no vax”, ha detto lo sposo rivolgendosi a Barbarella.

La lite davanti a Barbara D’Urso è stata causata stavolta da un infermiere, il signor Enzo originario di Ancona, che ha deciso di non sottoporsi alla dose di vaccino e all’effettuazione di tamponi per rilevare l’eventuale presenza del coronavirus. Questa la sua rigida posizione: “Non cedo al ricatto, avevo chiesto l’aspettativa e oggi mi hanno sospeso. Non esiste uno studio che dice che l’operatore vaccinato possa contagiare meno di quello non vaccinato”. Ma Vladimir Luxuria e Carmelo Abbate lo hanno attaccato.





Luxuria ha esclamato in diretta: “Questa è la più grande offesa agli operatori sanitari che ci hanno rimesso la vita. Dovrebbe conoscere la sofferenza di chi sta in reparto”. E Abbate: “Troppo facile avere il culo al caldo e non dimettersi”. Prima dell’esplosione di rabbia di Roberto Poletti: “Lei ha qualche problema, spero lo risolva presto. Lei ha il cu… al caldo, non si vergogna a venire in televisione”. Per evitare che la situazione degenerasse ancora, Barbara D’Urso ha voluto concludere con un suo intervento.

Al termine della discussione Barbara D’Urso ha dichiarato: “Rispetto le idee di tutti e di chi ci mette la faccia come l’infermiere Enzo. Ma continuo a dire che bisogna vaccinarsi, la pandemia sta finendo grazie ai vaccini. A maggior ragione un operatore sanitario a contatto con i malati”. Cambierà idea dopo queste parole di Carmelita? Difficile immaginare cosa possa succedere.