“Ma pensi che io sia stupida?”. Barbara D’Urso infuriata in diretta: tutta colpa del gesto dell’ospite

Tensione a ‘Pomeriggio Cinque’ nella puntata di lunedì 29 novembre, la prima della settimana appena cominciata dopo la consueta pausa del weekend. E Barbara D’Urso ha avuto una discussione in diretta con un ospite. La presentatrice di Mediaset è apparsa molto infastidita da un atteggiamento e da alcune parole ascoltate dall’uomo e non è riuscita a starsene zitta. Durante l’intervista ha quindi voluto fornire la sua opinione e ha fatto intendere di essere rimasta sorpresa da lui.

La settimana scorsa Barbara D’Urso ha toccato il tema Francesca Cipriani con la presenza in studio del fidanzato Alessandro Rossi. Quest’ultimo le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta e allora Carmelita gli ha detto: “Ma sei veramente sicuro di voler sposare la nostra Francescona?”. E il ragazzo non ha avuto alcun dubbio in merito: “Sì, è la donna della mia vita. Le ho dato l’anello di fidanzamento in un momento particolare, un momento che ci ha legato di più”, ha concluso.

In particolare, durante il suo appuntamento in diretta, Barbara D’Urso ha toccato l’argomento del momento. Infatti, l’inviata Greta Beccaglia di ‘Toscana Tv’ è stata molestata al fischio finale dell’incontro di calcio Empoli-Fiorentina, mentre stava intervistando alcuni tifosi all’esterno dello stadio. Polemiche erano scoppiate anche per la frase del conduttore dell’emittente, che dopo il palpeggiamento subito dalla giovane, aveva detto: “Non prendertela”. E Carmelita lo ha invitato nel suo programma in videocollegamento.





Immediatamente l’ospite di Barbara D’Urso si è difeso dalle accuse: “Non l’ho fatto io quel gesto, l’ha fatto lui, non è giusto che sia io ad essere preso di mira”. E Barbara D’Urso è subito intervenuta, affermando: “Ci mancherebbe altro, non saresti qui e non ti rivolgerei neanche la parola”. Quando lui ha insistito, Barbarella ha perso la pazienza: “Beh, allora ci prendi per stupidi e millantatori. Mi sembra di essere stata molto chiara. Comunque bisognava reagire in modo opposto, ma non voglio insegnarti nulla”.

Infine, Barbara D’Urso ha chiosato rivolgendosi al conduttore di ‘Toscana Tv’: “Bisognava condannare il gesto in diretta, scusami questa lezione da maestrina. Di errori ne ho fatti anch’io. E ne faccio, soprattutto quando si è in diretta. Lui comunque ha chiesto scusa”. Capitolo chiuso per Carmelita, anche se si sono vissuti degli attimi di nervosismo, che le avevano fatto perdere un po’ la ragione.