Un vero e proprio disastro. Barbara D’Urso deve fare i conti con una situazione davvero drammatica, probabilmente il momento più complicato da quando lavora nella televisione. C’erano già stati dei segnali negativi nelle scorse settimane, ma stavolta si è forse giunti ad una svolta che potrebbe cambiare il suo futuro professionale. Mai si sarebbe attesa di dover convivere con tutto questo, invece la realtà si è fatta ancora più dura del previsto e rischia adesso di sprofondare del tutto.

Parlando della molestia subita dalla giornalista Beccaglia dopo la gara di calcio Empoli-Fiorentina, l’ospite di Barbara D’Urso, ovvero il conduttore di ‘Toscana Tv’, si è difeso dalle accuse: “Non l’ho fatto io quel gesto, l’ha fatto lui, non è giusto che sia io ad essere preso di mira”. E Barbara D’Urso è subito intervenuta, affermando: “Ci mancherebbe altro, non saresti qui e non ti rivolgerei neanche la parola”. Quando lui ha insistito, Barbarella ha perso la pazienza: “Beh, allora ci prendi per stupidi e millantatori”.

La notizia davvero brutta per Barbara D’Urso fa riferimento ancora una volta agli ascolti televisivi di ‘Pomeriggio Cinque’, che è poi l’unico programma condotto ancora da Carmelita. Ormai la battaglia con il collega Alberto Matano de ‘La Vita in diretta’ sembra persa in partenza, infatti stando al sito ‘DavideMaggio.it’ anche nella giornata del 29 novembre Rai 1 ha trionfato con un margine molto ampio, cinque punti di share in più in favore dunque del bravo Matano.





Ma la disfatta di Barbara D’Urso non si è fermata qui. Infatti, la sua trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ è riuscita a conquistare solamente il 12% di share, quindi ha perso davvero moltissimi telespettatori. E il colpo di scena è stato un altro perché è stata sconfitta anche dal programma ‘Geo’, in onda su Rai 3. Quest’ultimo è stato in grado di raggiungere il 14% di share. Chissà se Mediaset non anticiperà adesso i tempi per correre ai ripari. Barbarella rischia il posto? Non resta che attendere le decisioni.

Gli ultimi rumor su Barbara D’Urso hanno detto che potrebbe incredibilmente essere mandata via da ‘Pomeriggio Cinque’ già a partire da gennaio del 2022. A quanto pare il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, vorrebbe cambiare radicalmente tutto e sarebbe pronto a dare il benservito sia a lei che a Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’. E già a Natale potrebbe esserci Simona Branchetti al suo posto.