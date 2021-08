“Ora è ufficiale”. Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso, ormai la notizia è certa

Dall’autunno 2021 l’unico superstite sarà solo Pomeriggio 5, con un riassestamento bello importante. La trasmissione sarà più incentrata sull’attualità e conterrà meno gossip. Una versione rinnovata, più asciutta, in cui il giornalismo sarà di casa. Probabilmente non ci sarà tempo da dedicare all’intrattenimento, al gossip e alla cronaca rosa più in generale. Ma non è finita qua.

Tante delle creature inventata da Barbara D’Urso resteranno a casa, poiché la nuova edizione di Pomeriggio 5 prevederà pochi o nessun ospite in studio, come ha fatto sapere il portale Blogo. Si punterà tutto sull’informazione. E ora c’è finalmente la data ufficiale dell’inizio di Pomeriggio Cinque.

La trasmissione andrà in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. L’appuntamento per l’affezionato pubblico di Carmelita è per lunedì 6 settembre. Al momento non è stato specificato l’esatto orario di messa in onda, ma si prevede che la trasmissione avrà all’incirca la durata delle edizioni precedenti, forse con una leggera riduzione.

La D’Urso dovrebbe prendere la linea con qualche minuto di ritardo rispetto al passato, quindi attorno alle 17,30, per finire circa alle 18,40. In sovrimpressione sono poi passati i seguenti sottotitoli: ‘Informazione e cronaca’, ‘Costume e società’, ‘Attualità ed esclusive’. Come anticipato da Pier Silvio Berlusconi, l’idea per la nuova stagione è quella di puntare maggiormente sulle notizie e sulla cronaca ‘pura’ e meno sul gossip e sullo spettegolamento.

Ne contenitore del dì domenicale di Canale Cinque, in sostituzione dei salotti di Carmelita, giungeranno Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Infatti la compagna di Pier Silvio Berlusconi raddoppierà con Verissimo, andando in onda sia il sabato pomeriggio sia il dì festivo.