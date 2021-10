Barbara d’Urso, che gaffe per la conduttrice. Tutto è accaduto a telecamere accese, nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque. Nel corso della puntata, la materia trattata non poteva che essere il GF Vip, che per questa sesta edizione sta davvero regalando dei momenti indimenticabili. Ma non per tutti, infatti è proprio la padrona di casa a commettere lo scivolone.

Barbara D’urso si lascia apprezzare per la sua spontaneità, anche se come spesso accade, questa potrebbe anche rivelarsi un’arma a doppio taglio. Nel salotto televisivo di Pomeriggio Cinque, è stata proprio lei a commettere lo scivolone in diretta. Come poter sbagliare in materia di Grande Fratello Vip? Eppure, è accaduto davvero.

Tutto ha avuto inizio quando la conduttrice ha lanciato il collegamento per intervistare un ex concorrente del GF Vip. Il momento delle presentazioni si è rivelato fatale. Infatti Barbara ha esclamato: “Vedo che fuori dalla Casa c’è un bel ragazzone…”.Zoom delle telecamere su una figura maschile al fianco dell’inviata di Pomeriggio Cinque. E poi, è accaduto l’imprevedibile.





Una voce colpisce l’attenzione di tutti, ovvero quella di Michele Cucuzza che con tono disorientato ha subito chiesto: “Chi è?”. Attimi di silenzio da parte di Barbara, che non ha prontamente risposto al quesito. Poi la sua voce, ancora più confusa di quella del giornalista che balbettando ha emesso un: “Chi è?! Ehm… chi è…”.

Momento televisivo più unico che raro. Barbara D’Urso all’improvviso è diventata la protagonista indiscussa della gaffe in diretta tv. Insomma, chi era il “bel ragazzone”? Che sia bello, alla conduttrice, però, non è certo sfuggito. Solo dopo è stato rivelato il nome, quello di Andrea Casalino, il modello di Brindisi ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini.