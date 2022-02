“Le ha soffiato il programma”. Terremoto a Mediaset, Barbara D’Urso ‘beffata’ dalla collega

Una vera e propria batosta per Barbara D’Urso. La notizia che sta girando in queste ore rappresenta un vero e proprio smacco alla popolare conduttrice televisiva di Mediaset, che starebbe per ricevere uno sgarbo colossale da parte della famosa collega. Sembrava infatti che fosse ormai fatta per la sua conduzione di una trasmissione attesa da tempo. Ma a sorpresa qualcosa è cambiato improvvisamente e per Carmelita si prefigurerebbe la prima grande delusione di questo 2022.

Recentemente Barbara D’Urso è stata alle prese con una lite con Paolo Brosio durante una puntata di ‘Pomeriggio Cinque’: “Questo non è il mio stile, io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato, non mi dici sennò non mi inviti più. Devo consentire anche agli altri di intervenire.”. La furia di Brosio è stata legata al tema vaccini contro il coronavirus e, quando un’ospite lo ha invitato a non gridare per non far volare i droplet si è arrabbiato. E lei: “Ora basta Paolo, non mi rispondi così”.

Nonostante Barbara D’Urso fosse adesso in un momento di grande gioia, visto che ‘Pomeriggio Cinque’ sta crescendo notevolmente avvicinandosi ai livelli della concorrenza, ovvero de ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano, ora deve fare i conti con questa brutta indiscrezione. Secondo quanto è stato riferito dal settimanale ‘Oggi’, sarebbe Federica Panicucci colei che potrebbe scipparle questo programma, che sembrava ormai nelle sue mani. E si tratta di una trasmissione che andrà in onda in prima serata.





Se per quanto riguarda ‘La Pupa e il Secchione’ non dovrebbero esserci problemi per Barbara D’Urso, quest’ultima rischia seriamente di perdere il ritorno de ‘La Talpa’. Mediaset avrebbe infatti deciso di affidarla a Federica Panicucci, che raddoppierebbe dunque il suo impegno e sarebbe protagonista in prima serata. Mancano ovviamente ancora le ufficialità, ma il settimanale ‘Oggi’ ne è ormai certo. E chissà come reagirà Barbarella, quando ci sarà la comunicazione ufficiale del ‘Biscione’.

Federica Panicucci è al timone di ‘Mattino Cinque’ dal 2009 e negli ultimi anni è stata anche protagonista con ‘Il Concerto di Natale’ e il ‘Capodanno in musica’. Da quest’anno sta conducendo il formato che si chiama ‘Mattino Cinque News’. Ma adesso per lei sarebbe giunto il momento di passare ad un reality show. Una vera e propria svolta positiva nella sua già straordinaria carriera professionale.