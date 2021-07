Sono stati ufficializzati i palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Come ben sapete, non ci sarà Alessia Marcuzzi, che ha lasciato l’emittente dopo 25 anni perché insoddisfatta dalle proposte. Avrebbe anche rifiutato la conduzione di ‘Scherzi a parte’ perché avrebbe dovuto lavorare con Enrico Papi, con il quale non correrebbe buon sangue. L’altra grossa novità riguarda l’eliminazione del programma ‘Domenica Live’ di Barbara D’Urso, infatti ci saranno al suo posto Anna Tatangelo e ‘Verissimo’.

Si era parlato di un ridimensionamento di Carmelita già nelle scorse settimane, smentito dalla diretta interessata. Ma effettivamente c’è stato, visto che dopo la chiusura anticipata di ‘Live – Non è la D’Urso’ è arrivata questa ulteriore mazzata. E adesso a parlare è proprio Pier Silvio Berlusconi, che ha spiegato nei dettagli le motivazioni che lo hanno indotto a prendere questa decisione sofferta. Si è anche soffermato più direttamente sulla conduttrice, sulla quale ha però speso belle parole.

Pier Silvio Berlusconi, stando a quanto riportato da ‘DavideMaggio.it’, durante la presentazione dei palinsesti ha affermato su Barbara D’Urso: “Rimane nella nostra squadra, ma proviamo a cambiare genere. Barbara D’Urso ha fatto un grandissimo lavoro”. Ma oltre a queste bellissime dichiarazioni sulla presentatrice, ha anche sottolineato che qualcosa non stava più andando nel verso giusto. Il riferimento è stato a ‘Domenica Live’ e ha illustrato nei particolari perché è stato definitivamente cancellato.





Ecco dunque quanto rivelato da Pier Silvio Berlusconi su ‘Domenica Live’ e quindi Barbara D’Urso: “Questo tipo di infotainment a 360 gradi, che va dalla cronaca, alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso”. Una vera e propria bocciatura totale, che non lascia spazio a cambi di idea nel prossimo futuro. La trasmissione di Barbarella non ci sarà nella prossima stagione televisiva e molto probabilmente un format del genere non sarà mai più proposto dal ‘Biscione’ per dare spazio ad altro.

A lanciare la bomba è il giornalista Davide Maggio, che dal suo blog ha dato per certo l’arrivo di due nomi pesanti che andranno a sostituire Barbara D’Urso e il suo Domenica Live. “Fumata bianca per Canale 5. Possiamo confermarvi l’arrivo di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin pronte a sfidare la concorrenza delle dirimpettaie Mara Venier e Francesca Fialdini”. E vedremo come se la caveranno.