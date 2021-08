“Ormai è deciso”. Barbara D’Urso, la notizia è confermata: per lei cambia tutto

La notizia era ormai nell’aria da tempo e adesso sembrano proprio non esserci più dubbi. Per Barbara D’Urso si profila una stagione televisiva decisamente diversa rispetto al passato, quando dominava con la presenza di diversi programmi. Invece, stavolta non sarà protagonista con ‘Domenica Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Ed è anche giunta l’informazione più temuta per quanto riguarda ‘Pomeriggio Cinque’. Una batosta difficile da assorbire per Carmelita, che dovrà però farsene per forza una ragione.

Qualche giorno fa aveva mostrato un suo aspetto molto più privato. Per Barbara D’Urso è stato tempo di festa e di commozione, infatti è il compleanno del primogenito Giammauro. E ha dedicato proprio queste frasi al suo primo figlio, avuto dall’ex marito Mauro Berardi: “Ed alle 14 in punto sei arrivato tu. Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo). E continui a rendermi felice anche a migliaia di chilometri di distanza. Ed a rendermi orgogliosa”.

Si è parlato per tante settimane di ‘Pomeriggio Cinque’ e di Barbara D’Urso, ma adesso sembra si sia arrivati finalmente ad una decisione finale. Una scelta quella operata da Mediaset che difficilmente avrà soddisfatto pienamente Barbarella, costretta però ad accettare per non restare senza trasmissioni. A svelare tutto stavolta è stato ‘TvBlog’. Ciò che è certo è che i giorni in cui andrà in onda saranno gli identici: sarà trasmessa dal lunedì al venerdì con la classica pausa riservata il sabato e la domenica.





Stando a quanto rivelato da ‘TvBlog’, Barbara D’Urso inizierà la puntata alle ore 17.30 e dovrà terminare necessariamente entro le ore 18.40, prima di lasciare spazio a Gerry Scotti prima e Paolo Bonolis nelle settimane successive. Dovrà quindi concentrarsi quasi unicamente sugli eventi di cronaca e di attualità e saranno toccati marginalmente, se non proprio eliminati, tutti quegli argomenti di gossip, considerati dal pubblico e da molti addetti ai lavori solo un autentico trash televisivo.

Qualche giorno fa Barbara D’Urso è rimasta turbata a causa degli incendi che hanno colpito la regione Abruzzo: “Io ero qui una settimana fa… – ha fatto sapere con un tweet – Ieri le fiamme hanno raggiunto gli ombrelloni della spiaggia… È assurdo, mi vengono i brividi… Un abbraccio a tutti i miei amici abruzzesi… #Pescara”. Un dolore troppo forte per la conduttrice.