“Tutto confermato”. Barbara D’Urso, ormai è fatta: la voce circola nei corridoi tv

Gran bella notizia per Barbara D’Urso, una delle regine di Mediaset nonostante le aspre critiche ricevute negli ultimi mesi. Su di lei si è parlato davvero male per lungo tempo, ma adesso sembra essere ormai certa una vera e propria svolta positiva. A rivelare tutto ci ha pensato una personalità molto importante e che fa parte dell’emittente televisiva capitanata da Pier Silvio Berlusconi. Parole interessantissime, che hanno aperto a scenari impensabili solamente fino a pochi giorni fa.

Prima di dirvi la novità riguardante Barbara D’Urso e Mediaset, nelle scorse ore è stata criticata per una foto postata sul suo profilo Instagram. Lei ha pubblicato una foto di diverse peonie rosa. Il fatto è che, poco sopra la conduttrice mostra il suo generoso décolleté. Così, mentre lei ha scritto nella didascalia “Peonie e cuore”, in tantissimi hanno criticato la scelta di mettere così in risalto il suo seno. C’è chi ha scritto “Sempre peggio” o “Per niente elegante…”. Ma veniamo all’ultima news.





Barbara D’Urso, Mediaset la conferma a La pupa e il secchione?

A parlare in queste ore di Barbara D’Urso e del suo futuro a Mediaset ci ha pensato Maurizio Costanzo. Lo ha fatto nel corso della sua rubrica apparsa sul settimanale ‘Nuovo’. Gli hanno chiesto un giudizio soprattutto sul suo operato e ha voluto dare un voto sufficiente alla sua performance professionale a La pupa e il secchione. Poi ha voluto rispondere ad una delle domande più ricorrenti di questo periodo, ovvero se Carmelita sarà confermata o meno alla guida del reality show.

Stando a Maurizio Costanzo e alle sue considerazioni riportate sul settimanale ‘Nuovo’, Barbara D’Urso dovrebbe essere al timone de La pupa e il secchione anche nella prossima stagione televisiva. Pare proprio che il ‘Biscione’ abbia deciso di darle ancora fiducia, anche se i risultati non sono stati proprio lusinghieri. Ma Mediaset si augura probabilmente che si possa rimediare a qualche errore commesso quest’anno per poter migliorare la trasmissione e renderla ancora più accattivante in futuro.

A vincere l’edizione de La pupa e il secchione sono stati Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti. Tra l’altro la coppia si era formata nelle ultime puntate del reality show condotto da Barbara D’Urso. Come ricorderete, l’ex fidanzata di Paolo Brosio aveva iniziato il suo percorso con Gianmarco Onestini. Ad un certo punto della gara il fratello di Luca aveva preferito abbandonare la De Vitis per fare coppia con Mila Suarez.

