Incredibile, ma vero. In molti probabilmente non ci crederanno, ma Barbara D’Urso e Mara Venier hanno replicato alle tanti voci del passato con un gesto social che resterà sicuramente impresso nella memoria di tutti. Come si può evincere da alcune storie postate su Instagram, le due conduttrici televisive hanno voluto presumibilmente mettere un punto definitivo sul loro rapporto. Se ne sono dette di tutti i colori sul loro conto in passato, ma stavolta si è giunti forse alla verità assoluta.

Soffermandoci un attimo su Barbara D’Urso, secondo le ultime indiscrezioni riguardanti la presentatrice di Mediaset, Carmelita potrebbe lasciare momentaneamente Canale 5 per approdare su Italia 1. Qui condurrebbe il programma ‘La Pupa e il Secchione’. Sarebbe stata battuta la concorrenza della collega Federica Panicucci, anche se mancano ovviamente le conferme ufficiali. Non resta che attendere le prossime settimane, ma si potrebbero aprire nuovi orizzonti per Barbarella, che potrebbe subito accettare l’offerta.

Il 6 dicembre entrerà nella testa di tutti perché Barbara D’Urso e Mara Venier sono state protagoniste di un evento significativo. Entrambe hanno partecipato ad una cena natalizia con diversi amici storici delle conduttrici, “dagli anni ’77 in su”. Infatti, sono apparsi anche Jerry Calà e Diego Abatantuono. Ma sono state loro due coloro che hanno rubato letteralmente la scena perché hanno deciso di fare una cosa inaspettata. In pochi forse se l’aspettavano, ma è davvero accaduto nelle scorse ore.





Come è possibile osservare sui profili social di Barbara D’Urso e Mara Venier, hanno condiviso una serata insieme caratterizzata da divertimento allo stato puro. Infatti, hanno cenato allo stesso tavolo, mentre in sottofondo tutti si stavano scatenando con canti al karaoke e balli. Poi si sono immortalate insieme, con sorrisi straordinari stampati sulle loro labbra. E le due hanno commentato: “Mi sa che ci amiamo”. Nonostante le brutte voci fatte girare in passato, sembrano più unite che mai.

Infine, Barbara D’Urso e Mara Venier hanno certificato la loro amicizia con uno splendido selfie, postato sempre online, accompagnato da un bellissimo cuore rosso e dal brano musicale ‘Amiche’ del cantante Paolo Vallesi. E si è potuto risuonare in sottofondo questo passaggio interessante della canzone: “Le amiche credono nell’amicizia e sono come te”. Tutti emozionati da quelle immagini.