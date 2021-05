Dentro o fuori? Si è parlato moltissimo nelle ultime settimane di come e quanto cambieranno i palinsesti della tv italiana nella prossima stagione. Sia in Rai che in Mediaset si profilano diverse novità, una su tutte il ‘ridimensionamento’ di Barbara D’Urso. Anzi, in un primo momento nelle stanze dei bottoni si vociferava addirittura di un vero e proprio siluramento di Carmelita. Uno scenario, però, che è stato smentito recentemente.

Anche se, secondo alcune indiscrezioni, perfino Piersilvio Berlusconi avrebbe manifestato un certo malumore nei confronti della D’Urso. Troppo legato, però, il nome di Barbara a numerosi programmi che continuano ad attirare tanti telespettatori, anche se in calo rispetto a qualche stagione fa. Nelle ultime ore, però, è tornata a bomba un’ipotesi che vede protagonista proprio la conduttrice di “Live – Non è la D’Urso”. Al suo posto si fa il nome di un big…

Barbara D’Urso, cancellato il suo Live – Non è la D’Urso

Secondo Giuseppe Candela di Dagospia non solo Live è stato cancellato da Mediaset, ma c’è dell’altro: “Picchi, comunicati shock, target sbandierati: tutto inutile. Come Dagoanticipato Mediaset ha cancellato Live-Non è la D’Urso, la trasmissione non occuperà più la domenica sera di Canale 5. Alla povera Barbarella, si sussurra a Cologno, che da settembre le verrebbe dimezzato anche la fascia pomeridiana con la perdita di Domenica Live”.





Piersilvio Berlusconi, AD di Mediaset

“Lo stesso Pomeriggio 5, seppur confermato – prosegue Candela – potrebbe essere rivisto nel minutaggio. Un declino che coincide con la decisione di Marco Durante (Agenzia Lapresse) di chiudere il contratto con lei. La D’Urso è agitatissima e chiede spiegazioni al capo dell’informazione Mediaset, Mauro Crippa (da cui dipendeva il cassato ‘’Live – Non è la D’Urso’’), ma vista la di lui posizione con i vertici (Piersilvio, Salem, Giordani), può fare pochino”.

Barbara D’Urso sostituita per la prossima stagione

Enrico Papi, prossimo conduttore di “Scherzi a parte”

Ma cosa trasmetterà Canale 5 al posto del programma di Barbara D’Urso? Ebbene Dagospia è certo, almeno secondo quelle che hanno riportato i soliti ‘spifferi’ ai giornalisti. La domenica sera si punterà sull’intrattenimento, mentre resta confermato il lunedì e venerdì il Grande Fratello Vip. Sabato sera, ovviamente, spazio a Maria De Filippi. Proprio la domenica, al posto del Live, via con il nuovo ‘’Scherzi a parte’’. Le registrazioni delle puntate sono iniziate da diverse settimane, alla guida il buon Enrico Papi. Una vera rivoluzione, non c’è che dire!